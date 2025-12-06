宜蘭打造遊戲場 展現黃春明「巨人的眼淚」

三星綜合運動場遊憩設施將結合「三星蔥」，以蔥田地景為靈感。 （宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府推動兒童特色遊戲場，將投入六千二百萬元經費，在五結、蘇澳及三星打造三座全新場域。五結鄉冬山河親水公園納入作家黃春明童話作品「巨人的眼淚」意象，三處場域計畫二〇二七年完工，將成為宜蘭親子遊憩場的新地標。

3座場域投入6200萬

縣府規劃的三處遊憩場域各有特色，親水公園結合黃春明作品「巨人的眼淚」，將作品裡面充滿童趣的「巨人手臂好漢坡」、「眼淚滑梯」及「村落遊戲區」實體化，把文學意象轉化為孩子的冒險樂園。

也納海洋、三星蔥意象

蘇澳運動公園則融入濃厚的海洋氣息，包括「漁船」與「海洋」等意象，打造兼具冒險挑戰的遊戲場域；三星綜合運動場則結合遠近馳名的「三星蔥」，以蔥田地景為靈感，營造出充滿鄉土風貌的遊戲空間。

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨前往親水公園視察，並對外說明三處場域的規劃藍圖；林茂盛指出，縣府盤點轄內公有土地後，選定五結鄉冬山河親水公園、蘇澳鎮運動公園及三星鄉綜合運動場進行特色遊戲場建置，三處場域設計皆嚴格遵循CNS國家標準，確保孩童能玩得開心又安全。

林茂盛說，親水公園部分已完成設計，縣府明年已編列二千萬元工程經費，蘇澳及三星兩案正進行設計作業，預計明年四月完成，這兩處場域採分年分期編列預算，兩個場域工程經費都是二千一百萬元。

力拚後年完成建置

宜蘭縣府強調，若預算經議會審議通過並招標順利，三處遊戲場域將分別於明年初及五月辦理發包施工，力拚後年完成建置並開放啟用，提升宜蘭親子遊憩品質。

