消滅直美 認證取代強制評鑑

在醫美院所管理方面，衛福部長石崇良表示，雖同意先以認證取代強制評鑑，但會持續觀察執行成果，並公開認證情況。（資料照）

衛福部力拚「特管辦法」修正草案明年元旦上路，確認消滅直美，在醫美院所管理方面，衛福部長石崇良表示，雖同意先以認證取代強制評鑑，但會持續觀察執行成果，並公開認證情況；台大醫院院長余忠仁認為，認證過程須具備標準化與公信力，否則難以發揮管理效果。

衛福部經與醫事團體經會議討論，對「特管辦法」修正草案取得三點共識：認定家醫科為可執行醫美手術的「大外科」之一、二〇一九年前畢業的醫師若無專科醫師資格卻有實務經驗，滿足條件可繼續從事醫美處置，及「以輔導認證取代強制評鑑」等。

請繼續往下閱讀...

石崇良說，醫界擔憂將醫美診所納入評鑑，繁瑣過程會造成額外負擔，同意先以認證取代強制評鑑，將優先要求執行醫美手術的院所要先經過認證。

針對家庭醫學科被納入可執行醫美手術資格，台大醫院院長余忠仁直言，不論醫師是否投入醫美，關鍵在是否真正達到該項醫療行為所需的專業標準，相關團體應展現「對國人健康負責」的決心，醫美涉及麻醉安全與醫師專業能力等風險，長期游離既有管理架構之外，終究仍須回到醫療本質，訂出明確規範，才能保障民眾健康。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法