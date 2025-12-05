為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    家戶廚餘養豬 明年走入歷史

    2025/12/05 05:30 記者鍾麗華、吳柏軒、黃宜靜／台北報導
    環境部表示，新制對一般民眾影響不大，家戶廚餘仍由清潔隊清運。（資料照，彰化環保局提供）

    環境部表示，新制對一般民眾影響不大，家戶廚餘仍由清潔隊清運。（資料照，彰化環保局提供）

    後年起全面禁用廚餘養豬 農業部提高對業者補助

    防堵非洲豬瘟，行政院院會昨日拍板，明年起禁止家戶廚餘用於養豬，仍可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，提供一年轉型緩衝期，後年起全面禁用廚餘養豬。農業部也提高補助力道，立即轉型為飼料養豬者，每頭豬可領三千六百元補助。

    各縣市可提早禁用

    台中市十月爆發非洲豬瘟疫情，目前全台禁用廚餘養豬，農業部畜牧司長李宜謙表示，因防疫考量，明年元旦起，禁用家戶廚餘養豬，但可用事業廚餘、動物性廢渣與屠宰下腳料，到後年則全面禁用廚餘；考量廚餘去化、豬農轉型需時間，明年到後年給一年轉型緩衝期，但各縣市可自行公告提早禁用廚餘。

    補助方面，農業部提三項方案，於明年一月底前立即轉型飼料養豬，每頭豬補助三千六百元；依規模每場補助三十萬元至三百萬元設備補貼；提供金融協助，包括畜禽產業經營貸款、青壯年農民從農貸款等，補貼利息與保證手續費。

    目前全台養豬前三名縣市包括雲林、屏東和彰化縣都已宣布禁止廚餘養豬。屏東縣在明年緩衝期間，可使用動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料；雲林的廚餘都製成有機肥料，提供民眾使用；彰化廚餘採焚化處理。

    中華民國養豬協會理事長潘連周對一年落日條款直言「不盡滿意」，呼籲地方政府可提早禁用。

    農業部長陳駿季則表示，農業部會與地方政府強力稽查，也將成立黑豬產業專案輔導小組協助轉型。

    估每日新增593噸廚餘

    環境部指出，明年禁用家戶廚餘後，預估每日將新增五百九十三噸待處理廚餘，其中有約兩百八十噸處理廚餘缺口，將會協助各縣市政府提升處理設施量能與再利用設施。

    環境部長彭啓明表示，新制實施後，部分業者可能面臨清運成本增加，以焚化每噸約五千元估算，每公斤廚餘處理費約五至八元。

