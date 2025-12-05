醫療科技展 聚焦AI走進臨床成果

2025台灣醫療科技展昨起在南港展覽館登場，今年展覽聚焦AI走進臨床的實際成果。（記者田裕華攝）

二〇二五台灣醫療科技展昨起在南港展覽館登場，總統賴清德致詞指出，台灣正站在醫療科技產業發展的關鍵時刻，政府將從法制、經費與產業聚落全力支持，讓台灣醫療科技有能力走向國際。

立法院長韓國瑜以大會主席身分出席，他指出，科技與醫療是國家發展的「雙引擎」，立法院已通過再生醫療雙法，明年上路，未來將持續從法制面支撐產業成長。

日本友台行動也是展覽會場亮點，日本中部國際醫療中心理事長山田實紘親自率團來台參展，創下醫療科技展首度有日本醫療中心正式參與紀錄。賴清德特地前往展區致意，感謝日方以醫療專業實際挺台，山田實紘期待透過交流深化台日合作，共同推動亞太醫療發展。

今年展覽聚焦AI走進臨床的實際成果。台大醫院展示AI口腔癌快篩系統，透過手機拍照最快二十秒完成風險分級；台北榮總導入生成式AI病歷助手，協助醫師減輕文書負擔；台中榮總展出AI膝關節量測，提供治療量化依據；馬偕醫院的裸錠藥物AI辨識機，二秒即可完成二百顆藥品判讀；長庚醫院則以RFID與AI流程管理，將出院時間壓縮至一小時內。

