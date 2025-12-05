建立關鍵藥物自製力 4年投入240億

行政院會昨日拍板4年期（2026-2029年）「國家藥物韌性整備計畫」，預估總經費240億元，衛福部長石崇良在院會後記者會表示，目前我國必要藥品有64%仰賴進口，4年至少增加50項原料藥與關鍵藥品的國內自製能力。（行政院提供）

行政院院會昨拍板四年期（二〇二六至二〇二九年）「國家藥物韌性整備計畫」，總經費二四〇億元，衛福部長石崇良表示，目前我國必要藥品有六十四％仰賴進口，盼藉由計畫，四年至少增加五十項原料藥與關鍵藥品的國內自製能力。此外，政院也通過「藥事法」修法，未來所有藥品若有供應不足之虞，都能啟動專案製造輸入。

政院拍板國家藥物韌性整備計畫

行政院長卓榮泰在院會中指出，鑒於目前國際醫藥供應鏈高度全球化及原料藥過度集中化，容易在疫情、天災及地緣政治等因素影響下，增加供應鏈中斷風險，必須強化我國關鍵藥物自製能力及供應鏈韌性。

卓榮泰強調，該計畫將推動五大核心目標與六大行動方案，涵蓋原料藥國產、學名藥推廣、生物藥自主、關鍵醫材強化、智慧監控導入、法規完備及國際合作等策略，也投入二四〇億元經費來啟動兆元經濟，建構醫療防線。

石崇良說明，目前國內共有約卅家原料藥廠與一四四家製藥廠，但國產原料藥使用率僅十六．八％，必要藥品有六十四％仰賴進口，顯示供應鏈相當脆弱。明年已編列五十四億四千八百萬元，盼朝野儘快審議預算，挹注國內原料藥與學名藥產業，提升自主生產能力。

該計畫也將設置藥物韌性基金與專章，石崇良表示，衛福部將檢討「醫藥生技產業發展條例」，增設「公益性專章」，把國內原料藥、自主關鍵藥品生產等項目納入鼓勵範圍，將與經濟部共同研議基金來源與規模。

此外，政院也通過修正「藥事法」，放寬藥品專案進口限制，當有許可證的藥品有供應不足之虞，以及為因應重大影響公衛情事需要的藥品，都可申請專案進口。

