科技執法引民怨 警政署擬汰除不合理點位

藝人陳為民日前一句「台灣測速照相過多是國恥」引發熱議。（資料照）

藝人陳為民日前一句「台灣測速照相過多是國恥」引發熱議，內政部警政署統計，目前國內測速照相設備高達一八〇九處，數量前三多的縣市依序為新北市、台中市和屏東縣；科技執法罰單數量，今年一月到十月就累計達一四四萬八八六九件違規罰單，遠超過去年全年的八十四萬四千件。

今年已近145萬件罰單 遠超過去年

內政部警政署昨赴立法院交通委員會報告表示，將研擬測速照相設備設置及調整標準，訂定成效評估指標，以調整及汰除不合理的執法點位。

請繼續往下閱讀...

各界對測速照相、科技執法設備評價正反不一，支持者認為可減少車禍事故，讓住家附近更安全、噪音更少；反對者認為速限設置不合理、「陷阱式」執法、罰鍰收入被地方政府拿去當「小金庫」胡亂使用。

外界批搶錢 罰鍰成地方政府小金庫

交通罰鍰分配比例取決於舉發機關，直轄市、各縣市政府舉發案件，其罰鍰七十五％分配給直轄市或縣市政府、廿四％分配給各處罰機關、僅僅一％才繳給國庫，等於九十九％的罰鍰被地方政府拿走。

被各界詬病的是，地方政府分配的罰鍰只須提撥十二％，作為交通執法與交通安全改善經費，其餘就流入市庫，微罪遭處罰的民眾批評根本「搶錢」。

另外，被民眾嫌惡的路口科技執法，設備以不停讓行人及闖紅燈為取締重點，今年一月到十月全國累計達一四四萬八八六九件，遠超去年整年的八十四萬三九九九件，數量飆升極為驚人。

立委林月琴、林楚茵昨偕路權團體召開記者會表示，現行「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，形同為警政單位、地方政府打造金庫，卻欠缺有效監督，齊聲呼籲交通部儘速修正並應優先改善道路安全。

罰鍰分配應用 交部持續溝通討論

交通部公共運輸及監理司科長林采蓁回應，大家都認同把罰鍰用在道路交通改善、引導駕駛人能自然地減速；罰鍰分配辦法在民國九十年訂定，與目前的財政紀律法、地方實務運用有蠻大的不同，會持續與相關單位討論。

民進黨立委林月琴及林楚茵等人，4日在立法院舉行「測速照相鋪滿地，道路安全沒落地？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法