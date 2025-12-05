淡水停水補償申請表 不符侯友宜承諾

淡北道路日前施工挖破水管，造成淡水6萬多戶停水4天。圖為日前臨時供水處晚間大排長龍情況。（資料照，記者林正堃攝）

無法填報營業損失、外宿餐飲等費用 市府︰線上表單加開「其他」欄位

淡北道路工程失誤導致淡水地區六萬多戶居民與商家停水一三九小時，新北市議員鄭宇恩昨天批評，市府雖啟動停水補償，但實際申請表單內容與市長侯友宜承諾不符，民眾無法填報營業損失、外宿與餐飲等實支費用，僅剩買水與水塔馬達維修可申請，要求侯別甩鍋，讓停水補償淪為民眾看得到吃不到的空頭支票。侯友宜表示，淡水區公所除有專責窗口與線上受理外，他已經要求廠商對受損害店家一對一談賠償，如無法做到，市府一定會為市民向廠商代位求償。

請繼續往下閱讀...

侯︰要求與受害店家一對一談賠償

鄭宇恩指出，經她了解，多日無法營業的店家，找不到填寫「營業損失」欄位；因沒水無法洗澡被迫外宿的居民，看不到「外宿費用」選項；停水期間無法煮飯，也無處可填「餐飲費用」；復水期間因污染水塔與濾心的住戶，更無法比照基隆實施的「水塔清洗與濾心更換」補助。

鄭宇恩表示，目前市府提供的補償項目僅限於「買水」與「維修水塔馬達」，與侯友宜先前「擴大補償」的說法出現落差。申請程序也讓租屋族與外籍生陷入困境，因須填寫水費帳單水號，但這些受影響者並非屋主本人，無法申請。

鄭宇恩指出，最無奈的是，在市府認知淡水停水只到十二月二日，三日大批水車、里長們奔走，是在忙什麼？直呼「侯市長，我們好不容易度過了最辛苦的停水日子，拜託您行行好，別甩鍋承包廠商的保險公司，市府可以先把補償送到市民手上，再跟廠商來求償。履行您的承諾，別讓停水補償淪為鄉親看得到吃不到的空頭支票。」

也會為市民向廠商提代位求償

新北市府表示，店家營業損失部分，侯友宜已公開說明將由市府代位求償，市府會受理店家提出的營業損失資料，並要求淡北道路施工廠商必須與損失店家協調，店家可至淡水區公所專責窗口或以線上表單提出申請。另外，「淡水區停水補償措施應保全之證據資料表」中除購買水、水塔馬達空轉修繕費用外，其他損失還是可以提出申請。淡水區公所專責窗口將與市民說明，線上表單已加開「其他」欄位避免誤解。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法