《樺加沙、鳳凰颱風致災》花縣農田埋沒補助 每公頃最高5萬

樺加沙、鳳凰颱風造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復、鳳林、萬榮等鄉鎮約八百卅五公頃農田埋沒，其中樺加沙颱風約七〇五公頃、鳳凰颱風約一三〇公頃，衝擊農民生計。

花蓮縣政府農業處表示，目前除了農業部、農糧署啟動系列的天災現金救助、農機具補償、果樹廢園及復耕種苗補助等等，縣府也依經濟部頒定「水災災害救助種類及標準」，補助埋沒農田每公頃最高五萬元。

農業處長陳淑雯說，經向經濟部、農業部函詢確認適法性後，已經在上月廿六日行文各鄉鎮公所，即日啟動農田埋沒救助作業，依據經濟部「水災災害救助種類及標準」規定，只要是編定為農牧用地、保護區或農業區，且現供農作使用，均屬農田範圍，受災面積〇．〇五公頃以上，遭水災土石埋沒的農田，每公頃最高發給五萬元。

縣府指出，光復、鳳林、萬榮等鄉鎮約八百卅五公頃農田埋沒，因災區淤土有機質極低，受災農田整理由農業部統籌規劃，整復方式包括全面移除土石、部分移除並就地重建以及農地重劃三項，預估需三到五年。

針對災區淤積土壤普遍養分不足、導水性差，需用大量肥料改善，農業部透過國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫，取消原本每公頃十公噸補助上限，建議施用量提高至每公頃廿至卅公噸。

縣府農業處表示，縣府將加碼補助每公斤肥料一元、每公頃最高補助六公噸，農民可透過鄉公所、農會申請，目前農改場也在光復鄉水廣段、大安段及東富段等受災較輕地區先設置復耕示範田，透過施用有機肥料、種植田菁等方式進行土壤改良，如成效良好將擴大示範區面積。

