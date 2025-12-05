為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基隆油污染補貼 童子瑋批流程亂

    2025/12/05 05:30 記者羅國嘉／基隆報導

    基隆河油污染持續延燒，基市府補貼政策卻流程混亂、標準反覆，引發市民更大反彈。基隆市議長童子瑋昨痛批，這根本是「第二場危機」，不僅申請流程不清楚，推責基層里長與區公所，補助濾心金額更明顯不足。

    財政處長謝妙蓮回應，這次補助計畫涵蓋約七萬多戶，補助項目包含買包裝水、淨水器更換濾心及就醫補助，皆以申請一次為限。符合資格者須備妥證明文件，向當地里長或區公所民政課提出申請。另區公所則提供水塔清洗補助的代收服務；此次含濾芯與購買包裝水支出，因年底經費有限，補助金額酌量而行。

    童子瑋指出，相關方案的申請流程極為不清楚，無論是打電話詢問，市府幾乎只回應「請洽里長與區公所」，質疑「這難道不是把原本應由市府負責的說明與溝通責任，全部壓在第一線基層身上嗎？」

    議員張之豪、鄭文婷表示，基隆市政府雖補助每戶一個濾芯、一千元，但最基本的濾芯大多要一千三百元以上，若家中裝兩支就不敷使用，中階濾芯更動輒三、四千元，補助明顯不足。

    童子瑋表示，應儘速查緝元兇、找出真正污染源；在災害補助配套上，也務必重新檢討申請流程與補助額度，另盼市府未來可採優先導入電子化申請表單。

