基隆河污染源未明 廟口生意受影響

議員批評過了第9天還找不到 市府處理完全不及格

基隆河自今年十一月二十七日發生油污染事件，影響基隆和新北市汐止區十幾萬戶用水，至今仍有人搶購瓶裝水飲用，清洗水塔還要排隊排一個星期以上，怨言四起，連知名基隆廟口小吃區雖未使用污染水生意也受影響，業者抱怨至今查不出污染源，客人都不敢來基隆，怎麼做生意？市議員張之豪也批評，都過了第九天還找不到污染源，基隆市民喝下多少污水？市府處理油污染事件完全不及格。

謝國樑︰懷疑對象已報地檢署偵辦

市長謝國樑表示，已將懷疑對象報請基隆地檢署偵辦，希望早日查到水污染的元兇。市府也積極處理這次水污染的相關問題，包括工程面、查緝元兇及處罰，清楚的列出協助民眾的災害準備金使用細節。

民代︰至今只找出兩個代罪羔羊

市議員張之豪、施偉政、曾怡芳等人批，事發後三天市府好像不存在！除了處理油污之外，衛生局、區公所和相關其他的通報機制，完全沒有啟動，直到民怨四起才突然醒過來。但至今還找不到污染源，只找出兩個代罪羔羊，背後真正更大的污染源仍查不出來，市府表現完全不及格。

環保局長馬仲豪表示，事發當天就立即趕到八堵抽水站現場，督導台水公司放攔污索，並針對上游沿線逐一盤查跟巡檢，目前除正方倉儲排放乳白色物質到源遠路一〇二巷溝渠污染水源，已被罰六十萬元；另一家盛星動力公司（國光客運保修廠）未經許可排放廢水，環保局昨天表示，將以違反水污法裁罰一百萬元。

雙溪貢寮淨水場 每天送水6.2萬噸

經調配水源，台北自來水事業處支援新北市汐止區每天六．五萬噸的水，雙溪貢寮淨水場每天送水基隆六．二萬噸，西勢水庫大約還可撐八天左右，仁愛區及暖暖區三．五萬戶應不會停水。

自來水公司第一區管理處持續進行水質檢驗，依目前清淤進度，順利的話，可望在十二月七日或八日恢復抽水。

