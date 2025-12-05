等不到諮商 北市兒保機制挨批失靈

北市議會昨總質詢，議員張文潔直批兒少保護機制「根本失靈」，她表示萬華幼佳幼兒園受虐孩童家長，明確提出需要「心理諮商」等協助，但受害家屬指出，事發後市府沒有給予任何協助。對此市長蔣萬安於議場回應，不管北市公、私立的受虐孩童與家長，有需要都會給予全力支持。

萬華幼佳幼兒園今年二月起爆發不當虐待兒童，有家長表示，孩童被老師掐脖子搖晃、摔到地上、踹頭、餵食廚餘等情況，後續教育局獲報介入調查，認定呂姓、蕭姓、郭姓助理教保員涉有違法對待幼兒行為，全案就其違法部分皆已從重、從嚴裁處，累計罰鍰共九十七萬餘元。

不過，張文潔質詢時指出，從今年四月起，受害家長曾明確提出需要「心理諮商」，不過受害家長表示市府完並未給予任何協助，且教育局直到九月才寄出簡訊「提醒受害家長可以申請心理諮商補助及相關資源」，不過簡訊內容沒有申請流程、申請方式、相關說明，連提供的電話都打不進去。

對此，張文潔要求市府要給予實質的幫助，不是只寄出公文、簡訊，甚至可以給予心理輔導的補貼，並放寬心理諮商補助認定標準。

不過，教育局會後表示，已積極告知台北市的幼兒專業輔導服務方案資訊，在不當對待幼兒的調查處理過程中，無論是北市公私立、非營利及準公共幼兒園，均會告知家長本服務方案的申請資訊，並尊重當事人不申請的意願。

