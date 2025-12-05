為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    等不到諮商 北市兒保機制挨批失靈

    2025/12/05 05:30 記者孫唯容／台北報導

    北市議會昨總質詢，議員張文潔直批兒少保護機制「根本失靈」，她表示萬華幼佳幼兒園受虐孩童家長，明確提出需要「心理諮商」等協助，但受害家屬指出，事發後市府沒有給予任何協助。對此市長蔣萬安於議場回應，不管北市公、私立的受虐孩童與家長，有需要都會給予全力支持。

    萬華幼佳幼兒園今年二月起爆發不當虐待兒童，有家長表示，孩童被老師掐脖子搖晃、摔到地上、踹頭、餵食廚餘等情況，後續教育局獲報介入調查，認定呂姓、蕭姓、郭姓助理教保員涉有違法對待幼兒行為，全案就其違法部分皆已從重、從嚴裁處，累計罰鍰共九十七萬餘元。

    不過，張文潔質詢時指出，從今年四月起，受害家長曾明確提出需要「心理諮商」，不過受害家長表示市府完並未給予任何協助，且教育局直到九月才寄出簡訊「提醒受害家長可以申請心理諮商補助及相關資源」，不過簡訊內容沒有申請流程、申請方式、相關說明，連提供的電話都打不進去。

    對此，張文潔要求市府要給予實質的幫助，不是只寄出公文、簡訊，甚至可以給予心理輔導的補貼，並放寬心理諮商補助認定標準。

    不過，教育局會後表示，已積極告知台北市的幼兒專業輔導服務方案資訊，在不當對待幼兒的調查處理過程中，無論是北市公私立、非營利及準公共幼兒園，均會告知家長本服務方案的申請資訊，並尊重當事人不申請的意願。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播