木椅、棧道破損 台北文化小旅行掉漆

「孝字號天橋」景觀陸橋布滿塗鴉。（議員陳怡君服務處提供）

議員發現多處景點殘破不堪 蔣萬安承諾全面盤點 明年上半年完成優化

市長蔣萬安推動一百條台北文化小旅行，在今年七月底達標，本報日前也針對文化點進行實地考察，發現現場多數解說牌「找不到」、現場環境雜亂等問題；議員陳怡君也現地考察幾處文化點，發現多處景點殘破不堪，以舊雙溪河步道為例，路燈壞掉、木棧道破損、水面有垃圾，休憩木椅腐朽嚴重等狀況，直呼根本是「恐怖小旅行」。蔣萬安承諾將針對景點全面盤點，請市府副秘書長王玉芬進行跨局處督導、監管，並由文化局統籌，預計明年上半年完成督導、優化。

請繼續往下閱讀...

舊雙溪河步道 路燈壞欄杆斷

陳怡君指出，位在北投的景點之一「舊雙溪河步道（五分港溪）」，主打廿四小時開放，結果她晚間去考察，發現地標、指示完全找不到，沿途路燈都壞掉，只好白天再次回到原地確認，不僅木棧道破損，還發現提供民眾休憩的木椅腐朽，輕輕一拉竟當場整張瓦解。五分港溪還隨處可見垃圾，現場枯木、枯葉無人清理環境，戶外欄杆斷了也無人維修，還有壞掉的塑膠門等大型垃圾被丟棄在此。

孝字號天橋 布滿塗鴉內部塞垃圾

陳怡君表示，號稱最多外國觀光客造訪的「孝字號天橋（中華商場孝棟招牌）」，行人景觀陸橋布滿塗鴉，天橋內部還塞滿毛巾、衣架、紙箱、泡麵飲料盒等垃圾，現場電扶梯整修，市府僅貼出A4維修公告的紙，何時修好卻未標示。另，華江整宅展現出中華商場的風貌，不過該處歷史說明看板脫落，一旁簡介的QR Code掃描後，也無法顯示網頁。

華江整宅 歷史說明看板脫落

陳怡君直批，蔣萬安可親自「下凡」走一趟，感受一下遊客被騙的體驗，不要自己騙自己，更不能就放任不管。

蔣萬安承諾，會請文化局針對所有的文化點進行全面的檢視，針對舊雙溪河步道會先請水利處處理，包含棧道更新、清理水源和整體環境，天橋部分也會由新工處協助，由於文化小旅行涉及到多局處，因此會由文化局主責，並請副秘書長王玉芬進行跨局處督導、監管，全面檢視並整理，在明年上半年優化。

文化局︰跨局處合作維護管理

文化局局長蔡詩萍說明，舊雙溪河步道主要是生態保護區，因此打燈需要考量不影響生態環境，會考慮加強柔和的燈光，水源部分在枯水期會變成死水，因此較為混濁，也會同步想辦法處理。

文化局也補充，有關文化小旅行文化點環境髒亂、木棧道破損、夜間照明不足、木椅損壞等相關缺失，文化局從一百處文化點推出後，後續持續進行文化點景點優化作業，跨局處合作進行相關設施的維護管理，並且定期回報優化狀況，促進文化小旅行的服務品質。

「華江整宅」歷史說明看板脫落，一旁簡介的QR Code掃描後，還無法顯示網頁。（議員陳怡君服務處提供）

「舊雙溪河步道」提供休憩的椅子也腐朽。（議員陳怡君服務處提供）

「舊雙溪河步道」二十四小時開放，但木棧道破損。（議員陳怡君服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法