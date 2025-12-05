為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超有「藝」思 南投教師多元聯展

    2025/12/05 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投國立中興高中教師聯展，體育老師李彩華展現烘焙長才，製作營養糕點深受學校老師喜愛。（記者劉濱銓攝）

    南投國立中興高中教師聯展，體育老師李彩華展現烘焙長才，製作營養糕點深受學校老師喜愛。（記者劉濱銓攝）

    南投國立中興高中，昨在國立公共資訊圖書館中興分館舉辦教師創作聯展，展出烘焙、刺繡，甚至藍晒書籤、包包等創作，作品展現學科以外的工藝長才，老師投入創作不僅紓壓，也分享成敗經驗，讓學生在求學路上不怕挫折，汲取經驗進而挑戰成功，展至本月廿五日。

    烘焙、刺繡，藍晒好有才

    化學老師王怡惠表示，將化學藥劑塗在紙張、布料，再曝曬太陽紫外線形成光反應，就會出現藍圖般的「藍晒」效果，再結合葉子、圖片等各式造型遮光阻隔，就會曬出美麗的藍白畫面，由於作品是光照後呈現，成品有時不如預期，但透過失敗經驗分享，並在校指導學生創作藍晒，也常獲回響，尤其學生自製藍晒書籤作品，更成為高中生活的紀念。

    國文老師鍾依婷，在校開設刺繡多元選修課，學刺繡的男生數跟女生幾乎不相上下，她認為學習編織刺繡不僅是技術，許多男生更為了送刺繡給媽媽或心儀的人，刺繡精緻度還不輸女生。

    生物老師劉巧梅則是陶藝與刻印達人，不僅陶器作品別緻，橡皮章的刻印技術更是精細；國文老師林郁芬則是擅長棉布包縫紉，各式包包作品媲美百貨櫥窗包款；體育老師李彩華展現跨界烘焙技藝，製作不含添加物的營養糕點，深受學校老師喜愛，並成為展場的精緻下午茶。

    南投國立中興高中教師聯展，國文老師鍾依婷在校開設刺繡選修課，吸引不少男學生學習。（記者劉濱銓攝）

    南投國立中興高中教師聯展，國文老師鍾依婷在校開設刺繡選修課，吸引不少男學生學習。（記者劉濱銓攝）

