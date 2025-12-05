台中購物節3.9億預算 議員喊全刪除

台中市議會昨天召開大會，進行明年度市府總預算二讀會的討論，其中有關購物節、物調券及鍋烤節三．九七億元在委員會初審時遭凍結引發藍綠攻防，另外，市長第二預備金五億元雖初審通過，民進黨有議員喊刪一億五千萬。

經發局表示，購物節在今年景氣調整下仍維持高檔，三十九天突破二百億元，外縣市消費每日近一億元，是十一個縣市辦理購物節中唯一突破百億元規模。

請繼續往下閱讀...

批沒有創造加乘效果 改普發現金

民進黨議員陳俞融、陳淑華、謝家宜、黃守達都表示，台中市薪資水準六都最低，台中辦購物節的預算累計到明年共花廿二億，但是執行下來並沒有創造加乘效果，只變成盧秀燕市長花公帑包裝個人的大外宣，應全數刪除或改普發現金，議員林德宇更建議另編預算補助民眾購買廚餘機，但國民黨議員陳成添、黃佳恬等人則認為購物節有振興經濟效果，有其續辦的必要。

此外，議員林德宇說，市府不能把應編在年度科目預算，藏在第二預備金，要求明年市府第二預備金刪減一億五千萬元；由於民政委員會民進黨對第二預備金並未刪除遭質疑，總召王立任強調，二備金是緊急用，刪與不刪都兩難，會收集黨員意見，在政黨協商中提出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法