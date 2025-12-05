台中第3家好市多在西屯？ 挨批不顧海線

台灣好市多Costco傳在台中海線開第三店已多時，都發局在昨天指出，申請單位爭取在西屯台中精機廠遷廠舊址設好市多，極有可能成為第三處基地，引發海線無黨籍市議員陳廷秀反彈，認為讓海線居民失望，民進黨議員江肇國更質疑只是都市計畫通過，為何中市府要替企業宣布落腳地點，是習慣炒地皮嗎？

都發局︰都計變更通過 仍須提內政部續審

市長盧秀燕表示，台中市都市計畫審查都是公開透過，此案是好市多送案來，市府是被動審查，雖已審查通過，還必須送內政部審查，不是定案；她更強調，前不久各縣市政府以及中央政府都極力爭取輝達設廠，各項重大投資無論公私願意落腳台中市，市府都會盡力協助，不贊成反商情緒。

都發局昨天指出，申請單位爭取在台中精機廠遷廠舊址設好市多，都委會二日通過台中精機廠遷廠都市計畫變更案，將提報內政部都委會續行審議；好市多表示，會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

海線議員陳廷秀非常不滿，認為落腳西屯跟中捷藍線太近，明年開工，會造成交通黑暗期，市府要考量交通及城鄉失衡問題。

江肇國︰替企業宣布落腳地點 質疑炒地皮

江肇國更痛批，根據今年十月市政府的專案報告，經發局指出「好市多第三店將落腳海線」，之後海線的房仲建商都說好市多進駐後房價開始漲價，結果昨天市府又在台中精機都市計畫變更案新聞稿中，寫出「市府與台中精機多次拜訪好市多、有望落腳成為第三家店」，讓外界誤以為選址已定案，明明只是都市計畫通過，還要經過內政部，市府為何老是在幫企業公布落腳地點？他不滿的質疑，是炒地皮炒習慣了嗎？

