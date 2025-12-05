《台中》男闖泳池對童開槍 治安事件被「蓋牌」

歹徒持槍闖進一家民間游泳學校，對教練、兩孩童扣板機，警方逮人查扣槍彈。（警方提供）

幸卡彈未擊發 2個月後地檢署起訴才曝光 議員斥市府粉飾太平

台中在國慶日當天驚爆有歹徒竟持槍闖進一家民間游泳學校，甚至並對教練、兩孩童扣板機，幸未擊發，事件竟遲至本月三日因台中地檢署起訴書才曝光，震驚各界，台中市警局更被質疑重大治安事件竟「暗槓」、「蓋牌」，包括立委何欣純及蔡其昌與多名台中市議員痛斥，台中發生重大治安事件，台中市長盧秀燕不聞不問，從上到下只會粉飾太平。

立委批盧秀燕坐在市長室 心想著總統府

台中市警局第六分局稱，十月十日案發當晚獲報歹徒持槍砸車毀損，員警到場先持槍警戒，趁歹徒不備制伏逮捕，現場查扣改造手槍及毒品，「因事態緊急」，僅針對砸車案發處理情形發布說明，後經檢警調查，尚有泳池內朝小兄妹開槍等其他待釐清查明事項，「為維護偵辦公正性」，未公開所有偵查細節及過程，直至台中地檢署本月三日起訴後，相關事證方經披露。

至於盧秀燕是否事前知情，市府僅低調再請台中市警局回應「警方依規循刑事系統陳報」，並在事發隔日十月十一日對媒體進行回應。

議員︰「媽媽市長」不聞不問 促誠實面對

何欣純批，台中發生如此重大治安案件，卻兩個月後才被媒體曝光，曝光當日「市長身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，再次重傷台中市民的心；立委蔡其昌痛批，這驚悚事件台中市府竟然默不作聲，「這是市長盧秀燕的責任」。

市議員陳淑華、陳俞融及林祈烽也不滿上從盧秀燕下到警察局只顧「蓋牌」，未讓民眾注意相關安全防護，盧秀燕自稱「媽媽市長」，卻粉飾太平，讓民眾及孩子毫無安全危機管理。

警方︰維護偵辦公正性 未公開細節過程

議員周永鴻與蔡耀頡更指出，持槍攻擊案市府輕描淡寫成「砸車」、「毀損」，市警局三日還發新聞稿自詡掃黑、緝毒、肅槍、打詐全能，若非天佑孩子發生卡彈，後果不堪設想，北區另發生「黑輪店掉出衝鋒槍」事件，讓市民不安疑問，到底還有多少重大刑案被市府「壓」下來，促盧秀燕不要再粉飾太平，誠實面對治安漏洞，還給市民知的權利與免於恐懼的生活。

歹徒持槍闖進一家民間游泳學校，對教練、兩孩童扣板機，警方逮捕涉案男子。（警方提供）

立委何欣純（右二）斥歹徒持槍對兩童扣板機，「市長身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，再次重傷台中市民的心。（立委何欣純服務處提供）

