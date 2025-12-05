為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣古蹟日新醫院 爭取文化部經費修復

    2025/12/05 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣縣定古蹟日新醫院十年前被朴子配天宮買下，規劃修復及再利用打造成「義診診所」。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣縣定古蹟日新醫院十年前被朴子配天宮買下，規劃修復及再利用打造成「義診診所」。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣縣定古蹟日新醫院十年前被朴子配天宮買下，規劃修復及再利用打造成「義診診所」，工程總經費約需五七七五萬元，正透過縣文化觀光局爭取文化部「再造歷史現場二．〇」經費補助。文化部政務次長李靜慧昨天考察後表示，支持日新醫院文化資產保存與活化，新版「財政收支劃分法」分配比例尚未定案，一旦預算到位，會加快審查、撥付經費等程序。

    將打造成義診診所 工程費5775萬元

    李靜慧表示，文化部初步審核已同意日新醫院修復與規劃方向，受財劃法影響，補助分級比例與相關預算未定案，一旦預算到位且完成審查，將盡速撥付相關經費，必要時研議追加預算等方式協助，加快行政作業流程；她也建議補齊配天宮與社區「由下而上」搶救、保存、修復等資料及影像紀錄，增加獲核定補助優勢。

    待財劃法分配定案 文化部將速審

    昨天立委蔡易餘與李靜慧及縣府文觀局文化資產科長陳尚文、朴子配天宮董事長蔡承宗等人考察日新醫院，許多鄉親與地方文史工作者到場關心後續修復進度。

    朴子第一代西醫 涂醒哲祖父創辦

    蔡易餘說，日新醫院有八十九年歷史，由前嘉義市長涂醒哲祖父、朴子第一代西醫涂爐創辦，涂爐行醫濟世，為貧苦家庭義診，為地方共同記憶；日新醫院歷經多次產權移轉，二〇一五年由朴子配天宮買下，希望打造「義診診所」活化再利用，恢復義診服務，延續涂爐及媽祖濟世護民精神。

    日新醫院設計規劃費四五〇萬元已完成審議，因財劃法分配比例尚未定案，經費還無法撥付；後續主體工程經費約五七七五萬元，縣府已於十月送件提案，將進入審議程序，地方人士希望藉此次考察會勘，讓文化部了解地方對文化保存的需求。

