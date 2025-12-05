為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    健康吃！莿桐建長青食堂中央廚房

    2025/12/05 05:30 記者李文德／雲林報導
    羅東高商學生李鎮宇勇奪文書處理類「金手獎」全國第一名，他上台領獎時喜極而泣，下台後仍難掩激動哽咽，跪謝師恩。（記者洪瑞琴攝）

    羅東高商學生李鎮宇勇奪文書處理類「金手獎」全國第一名，他上台領獎時喜極而泣，下台後仍難掩激動哽咽，跪謝師恩。（記者洪瑞琴攝）

    雲林縣莿桐鄉目前僅有一處長青食堂，公所考量長者食的健康，自籌一四三四萬元在莿桐樂活公園興建長青食堂中央廚房，昨舉辦動土典禮。鄉長廖秋蓉表示，中央廚房預計明年三月啟動，已針對鄉內進行調查，有十二村八百名長者將納入共餐規劃中。

    12村800名長者納入共餐

    昨天的動土儀式邀請立委劉建國、雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員鍾明馨、陳芳盈、江文登與地方民代、村長一同出席，見證地方建設大事。廖秋蓉指出，目前莿桐鄉僅蒜香麻園社區自主煮食共餐，近年設立長青食堂的孩沙、榮村等村落，因場地、人力限制而停辦，加上部分據點以包便當方式讓長輩帶回去吃，缺少長者彼此互動話家常的機會，因此規劃設置占地約二三一平方公尺的中央廚房。

    廖秋蓉表示，已針對長青食堂設置進行調查，有十二村八百名長者有意願加入，預計明年三月開辦，規劃每週五天供餐，每天五菜一湯，每餐七十元，長者僅需自付廿元；埔尾社區發展協會理事長鍾三才指出，社區已有一百五十多名長者表達意願，期待日後可以一起開心用餐。

    劉建國表示，長輩要照顧好，吃得健康營養最為關鍵，中央廚房扮演重要角色，盼莿桐鄉長青食堂能強化地方照顧量能；謝淑亞表示，期盼長輩吃得營養又安心，也營造友善高齡生活環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播