健康吃！莿桐建長青食堂中央廚房

雲林縣莿桐鄉目前僅有一處長青食堂，公所考量長者食的健康，自籌一四三四萬元在莿桐樂活公園興建長青食堂中央廚房，昨舉辦動土典禮。鄉長廖秋蓉表示，中央廚房預計明年三月啟動，已針對鄉內進行調查，有十二村八百名長者將納入共餐規劃中。

12村800名長者納入共餐

昨天的動土儀式邀請立委劉建國、雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員鍾明馨、陳芳盈、江文登與地方民代、村長一同出席，見證地方建設大事。廖秋蓉指出，目前莿桐鄉僅蒜香麻園社區自主煮食共餐，近年設立長青食堂的孩沙、榮村等村落，因場地、人力限制而停辦，加上部分據點以包便當方式讓長輩帶回去吃，缺少長者彼此互動話家常的機會，因此規劃設置占地約二三一平方公尺的中央廚房。

廖秋蓉表示，已針對長青食堂設置進行調查，有十二村八百名長者有意願加入，預計明年三月開辦，規劃每週五天供餐，每天五菜一湯，每餐七十元，長者僅需自付廿元；埔尾社區發展協會理事長鍾三才指出，社區已有一百五十多名長者表達意願，期待日後可以一起開心用餐。

劉建國表示，長輩要照顧好，吃得健康營養最為關鍵，中央廚房扮演重要角色，盼莿桐鄉長青食堂能強化地方照顧量能；謝淑亞表示，期盼長輩吃得營養又安心，也營造友善高齡生活環境。

