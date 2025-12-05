為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南聖誕燈節週末點燈 10米耶誕樹吸睛

    2025/12/05 05:30 記者楊金城／台南報導
    新營「雲之曙光」耶誕樹高10公尺，12月6日舉辦點燈活動。（記者楊金城攝）

    「二〇二五台南聖誕燈節」迎接新年到來，六日將在新營文化中心廣場為十公尺高的耶誕樹「雲之曙光」舉辦點燈晚會，並推出甜蜜市集。「雲之曙光」近來試燈，相當吸睛，成為民眾夜間散步、拍照打卡點；接續十四日為豎立在河樂廣場的耶誕樹「光之旅程」點燈。

    台南觀光旅遊局說，聖誕燈節的「雲之曙光」、「光之旅程」兩座耶誕樹，以「光」與「雲」作為核心視覺，運用多重光影色彩，在冬季閃耀溫暖與祝福，象徵代表著希望、祝福與前往更好未來的旅程，希望民眾都能感受到滿滿的幸福與平安。

    新營文化中心廣場的耶誕樹「雲之曙光」，設計以「雲」為核心，如同夢幻的飛行船乘著彩色雲朵，一同在時光與夢境之間緩緩航行，編織出一段關於希望、信念與未來的奇幻旅程。包括新營綠川廊帶、新營鐵道地景公園等區域也同步布置耶誕燈飾，營造節慶氣息；六日點燈有甜蜜市集、點燈晚會，廿五日還有甜蜜市集和報佳音晚會。

    觀旅局並推出「台南聖誕主題地圖」，以Google Map整合全市大型耶誕燈飾佈置燈區、耶誕報佳音活動及推薦拍照打卡點與遊程，遊客可上台南旅遊網連結至聖誕地圖。

