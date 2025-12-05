為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    全國高中生技藝賽 奪冠學生跪謝師恩

    2025/12/05 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    羅東高商學生李鎮宇勇奪文書處理類「金手獎」全國第一名，他上台領獎時喜極而泣，下台後仍難掩激動哽咽，跪謝師恩。（記者洪瑞琴攝）

    羅東高商學生李鎮宇勇奪文書處理類「金手獎」全國第一名，他上台領獎時喜極而泣，下台後仍難掩激動哽咽，跪謝師恩。（記者洪瑞琴攝）

    今年全國高級中等學校學生商業類技藝競賽昨天頒獎，羅東高商學生李鎮宇勇奪文書處理類「金手獎」全國第一名。他上台領獎時喜極而泣，下台後仍難掩激動哽咽，跪謝師恩，學校師長上前祝賀也被這份真摯感動到相擁落淚，場面溫馨動人。

    後壁高中蔡雨辰 也獲金手獎

    另位南市後壁高中三年級學生蔡雨辰，首次參加全國技藝競賽，就在電腦繪圖項目一舉拿下「金手獎」第一名，為台南地主隊爭光。她笑說自己考試成績「真的很爛」，但畫圖是她最喜歡也最願意投入的事情，「這次得獎真的像作夢一樣！」

    全國高中學生商業類技藝競賽四天，分九職類，有全國一三六校、五一九位高手齊聚，角逐七十六座金手獎與一六二座優勝，由教育部國教署署長彭富源頒獎。

    各組「金手獎」第一名：平面設計—高雄海清工商楊云晴、網頁設計—中壢商業高中項紹竣、程式設計—高雄高商易文慧、文書處理—羅東高商李鎮宇、電腦繪圖—後壁高中蔡雨辰、會計資訊—中壢商業高中林佳琦、商業簡報—松山高商家事職業學校李文芸、職場英文—台中明道高中蕭釆妍、數位動畫—台中市大明高中劉沛語。

