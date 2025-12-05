藍白擋院版財劃法 黃偉哲批「北富南窮」

黃︰台南明年補助少57億 重批台北拿那麼多 馬路要鋪黃金嗎

行政院版財劃法修正草案在立法院遭藍白聯手擋下，引爆南北財政失衡爭議。台南市長黃偉哲直指在野黨「非理性討論」，不僅刻意刁難行政院、要求端出各式試算表，卻連自己版本都拿不出來，「藍白根本是在政治鬥爭，而不是為了台灣整體發展。」他更重話批評，「台北憑什麼拿那麼多統籌分配款？要把台北馬路鋪成黃金大道嗎？」

黃︰在野黨連自己版本都拿不出

黃偉哲呼籲立法院應回到政策本質，停止政治攻防，讓財劃法的檢討回到真正的公平與分配正義。

根據台南市府統計，財劃法卡關影響明年度中央補助規模，台南市獲配的各項統籌與補助合計約八四六億元。雖然普通統籌從今年三二二億元增加到四九七億元，看似增加一七四億元，但其他補助幾乎全面縮水。特別統籌從卅二億元減到廿六億元，一般性補助從一九八億元掉到一三三億元，最明顯的是計畫型補助，從今年的三五一億元大減到一九一億元，單項就縮水一六〇億元。整體比較下來，明年中央補助比今年少了五十七億元，對南市財政形成明顯壓力。

北捷中央補助9成 台南自付近半

黃偉哲指出，台南推動一系列重大建設，最關鍵的台南捷運將在明年動工，經費上看百億元。他痛批，不同於當年台北捷運享有中央九成補助，台南卻要自付近一半，形成巨大的城鄉落差。

台積電、中油帳入北市 污染給南部

他更進一步點出台灣財稅結構長年的不合理現象。像是台積電與台灣中油的總部設在台北，所以營收皆計入台北市，也讓台北統籌分配款額度偏高，但實際生產設施、土地使用乃至污染衝擊，都主要落在南部城市，「成本由南部承擔，結果北部拿走大部分財政好處，合理嗎？」財劃法公式若不改革，「永遠就是窮南部、富北部」。

黃偉哲強調，南部城市正處於發展黃金期，不論產業布局、交通建設、民生服務都需要資源，但在現行制度下，南部永遠追不上北部，「這不是單純的預算問題，而是整體區域均衡的問題」，財稅分配應更貼近地方實際發展需求。

