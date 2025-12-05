為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    藍白擋院版財劃法 黃偉哲批「北富南窮」

    2025/12/05 05:30 記者洪瑞琴／台南報導

    黃︰台南明年補助少57億 重批台北拿那麼多 馬路要鋪黃金嗎

    行政院版財劃法修正草案在立法院遭藍白聯手擋下，引爆南北財政失衡爭議。台南市長黃偉哲直指在野黨「非理性討論」，不僅刻意刁難行政院、要求端出各式試算表，卻連自己版本都拿不出來，「藍白根本是在政治鬥爭，而不是為了台灣整體發展。」他更重話批評，「台北憑什麼拿那麼多統籌分配款？要把台北馬路鋪成黃金大道嗎？」

    黃︰在野黨連自己版本都拿不出

    黃偉哲呼籲立法院應回到政策本質，停止政治攻防，讓財劃法的檢討回到真正的公平與分配正義。

    根據台南市府統計，財劃法卡關影響明年度中央補助規模，台南市獲配的各項統籌與補助合計約八四六億元。雖然普通統籌從今年三二二億元增加到四九七億元，看似增加一七四億元，但其他補助幾乎全面縮水。特別統籌從卅二億元減到廿六億元，一般性補助從一九八億元掉到一三三億元，最明顯的是計畫型補助，從今年的三五一億元大減到一九一億元，單項就縮水一六〇億元。整體比較下來，明年中央補助比今年少了五十七億元，對南市財政形成明顯壓力。

    北捷中央補助9成 台南自付近半

    黃偉哲指出，台南推動一系列重大建設，最關鍵的台南捷運將在明年動工，經費上看百億元。他痛批，不同於當年台北捷運享有中央九成補助，台南卻要自付近一半，形成巨大的城鄉落差。

    台積電、中油帳入北市 污染給南部

    他更進一步點出台灣財稅結構長年的不合理現象。像是台積電與台灣中油的總部設在台北，所以營收皆計入台北市，也讓台北統籌分配款額度偏高，但實際生產設施、土地使用乃至污染衝擊，都主要落在南部城市，「成本由南部承擔，結果北部拿走大部分財政好處，合理嗎？」財劃法公式若不改革，「永遠就是窮南部、富北部」。

    黃偉哲強調，南部城市正處於發展黃金期，不論產業布局、交通建設、民生服務都需要資源，但在現行制度下，南部永遠追不上北部，「這不是單純的預算問題，而是整體區域均衡的問題」，財稅分配應更貼近地方實際發展需求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播