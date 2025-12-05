東興圳光藝節12月13日開幕 首週樂團輪番演出

2025東興圳光藝節預計12月13日登場，新竹縣政府昨天舉辦記者會為活動揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

新竹縣東興圳光藝節今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，展出八組浪漫詩意的光藝術裝置，十二月十三日開幕，首週將邀請守夜人、海豚刑警、JOYCE就以斯及9m88等輪番演唱，以音樂點亮序幕，一連四週各有精彩，展期到明年一月四日，將陪伴民眾度過耶誕節與跨年。

縣長楊文科昨在記者會中表示，東興圳光藝節延續「藝術融合自然」的策展精神，八組光藝術裝置包括林書瑜《水月銀灣》、高德亮《微風》、周柏慶《綻放的聲音》、沃手工作室《光穗》、林國瑋《SWEET NIGHT》、李謙宏與李城誌《逐光》、原有機製《落雨》，以及UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》。

請繼續往下閱讀...

光藝節第二週「小星星舞台」由六家、興隆等國小弦樂團演出；第三週「好好手感微笑市集」、耶誕老人快閃；閉幕由光藝術家張方禹與InTW舞影工作室聯合策劃「大地自然共演舞台」，結合圳水、植栽與風動光影創作，打造驚喜的壓軸彩蛋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法