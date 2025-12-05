為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東興圳光藝節12月13日開幕 首週樂團輪番演出

    2025/12/05 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    2025東興圳光藝節預計12月13日登場，新竹縣政府昨天舉辦記者會為活動揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

    2025東興圳光藝節預計12月13日登場，新竹縣政府昨天舉辦記者會為活動揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣東興圳光藝節今年以「一閃一閃亮晶晶」為主題，展出八組浪漫詩意的光藝術裝置，十二月十三日開幕，首週將邀請守夜人、海豚刑警、JOYCE就以斯及9m88等輪番演唱，以音樂點亮序幕，一連四週各有精彩，展期到明年一月四日，將陪伴民眾度過耶誕節與跨年。

    縣長楊文科昨在記者會中表示，東興圳光藝節延續「藝術融合自然」的策展精神，八組光藝術裝置包括林書瑜《水月銀灣》、高德亮《微風》、周柏慶《綻放的聲音》、沃手工作室《光穗》、林國瑋《SWEET NIGHT》、李謙宏與李城誌《逐光》、原有機製《落雨》，以及UA Studio與學童共創的《亮晶晶小怪獸》。

    光藝節第二週「小星星舞台」由六家、興隆等國小弦樂團演出；第三週「好好手感微笑市集」、耶誕老人快閃；閉幕由光藝術家張方禹與InTW舞影工作室聯合策劃「大地自然共演舞台」，結合圳水、植栽與風動光影創作，打造驚喜的壓軸彩蛋。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播