煤礦生活特展 見證大溪產煤時代

大溪木藝生態博物館舉辦「煤礦生活下的色彩」特展，見證在地礦業歷史。（木博館提供）

桃園市大溪區不僅有知名的老街、豆干產業、木藝文化，多數人並不知道曾經是煤礦產區，口語稱「土炭」的煤礦，在六〇年代是帶動台灣經濟起飛的重要能源，市立大溪木藝生態博物館﹙簡稱木博館﹚即起至明年底於大溪歷史館「大溪人說故事」展區，舉辦「煤礦生活下的色彩」特展，聚焦五位大溪煤礦業人物「用自己的方式」留下被遺忘的產業記憶及珍貴的時代見證。

展出5位在地礦業人物資料 留下產業記憶

特展人物包括老礦長余德隆利用手繪的礦區平面圖，將順和煤礦坑內外的複雜結構清晰呈現，提供最直觀的歷史參考；攝影師李正昌掌握鏡頭捕捉礦場日常的光影，為產業現場留下完整的面貌。

請繼續往下閱讀...

又如已故礦工畫家洪瑞麟生前利用素描與繪畫，將最樸實的溪洲礦工群像化為永恆；已故校長兼手工書創作者劉慶茂生前為大溪煤礦留下別緻的篇章；已故「大溪煤礦誌」編著者詹德筠生前於職場退休後返鄉，自費進行大溪煤礦業的踏察、記錄、拍攝影像與文史資料蒐集，觀者得以重溫他當年的努力與成果。

木博館還開啟耆老影像紀錄計畫，將於這個月底公開「用一生書寫土地：廖明進校長的教育與文化之路」，明年一月辦理講座，是以今年九月辭世、生前曾任福安國小校長的教育家與文學家為主角，邀請民眾一起體會廖以文學承載地方故事的精神。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法