    首頁 > 生活

    中壢龍岡居民拒建靶場 軍方︰評估階段

    2025/12/05 05:30 記者李容萍／桃園報導
    龍岡地區有許多眷村居民，在龍岡圓環設有一座士兵衝鋒的雕像塔。（記者李容萍攝）

    龍岡地區有許多眷村居民，在龍岡圓環設有一座士兵衝鋒的雕像塔。（記者李容萍攝）

    說明會上強調 採全封閉式設計 改善危安風險與噪音問題

    國防部為了新編成後備部隊的訓練需求，計畫在桃園市中壢區龍岡地區營區內，增設輕兵器室內射擊訓練場，第六軍團指揮部前晚於龍江市民活動中心舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，簡報規劃內容並聽取地方意見，重申案在評估階段，尚無施工工項，從未列入彈藥庫設置，籲請各界切勿誤解或揣測，約六百名居民參與，不乏軍人出身者，高舉「拒絕靶場，不要彈藥庫」、「抗議軍方未溝通就偷跑」等標語表達不滿。

    民眾舉標語抗議 堅決反對

    六軍團代表說明，因應部隊實彈射擊訓練所需，於龍昌訓場評估新建「輕兵器室內射擊訓練場」可行性，採全封閉式設計，可全天候訓練運用，並改善傳統靶場的危安風險與噪音問題，後續若未能興建輕兵器靶場，將回歸「工兵訓練」用途，不涉及任何射擊訓練。

    于北辰籲協商 盼軍民共榮

    少將退役的議員于北辰主張，他曾到軍團了解本案編列的經費是一般靶場的十倍，軍方把錢花在改善可能造成民怨或不安的地方，比如脫靶、子彈飛出來及打靶時槍枝的噪音等，這座室內靶場可以避免這些問題，且打靶的彈藥都是當天由訓練單位攜入，場內絕不會有彈藥儲存，他已請市府民政局、地政局、環保局組成「靶場協調專案小組」與軍方實質協商，希望達到軍民共榮。

    龍岡里長吳淑情提到，十一月四日包括八位市議員、廿多位里長，前往市議會向市長張善政陳情，表明靶場預定地位於核心住宅區，範圍涵蓋六個里、近三萬人口，無論靶場是在室內還是室外，都堅決反對，呼籲國防部中止評估規劃。

    民代促回應民意 另覓地點

    立委魯明哲表示，龍岡是最多軍眷、眷村的地方，軍方事前未跟地方告知、溝通相關計畫，直到龍岡里長發現後向他詢問才曝光，當地過去為國防的犧牲、道路不通，現在有這麼多閒置營區，應改建成公園等設施，不該設靶場；議員梁為超、謝美英、舒翠玲也說，軍方必須正視並回應民意，他們遞交陳情書及民眾連署書，請軍方另覓合適地點。

    第六軍團指揮部舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，與會里民砲聲隆隆。（記者李容萍攝）

    第六軍團指揮部舉辦「龍昌訓場新建工程說明會」，與會里民砲聲隆隆。（記者李容萍攝）

