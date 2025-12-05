為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高流17米「金勾TREE」 今晚點燈映光影

    2025/12/05 05:30 記者黃佳琳、黃良傑、王榮祥／綜合報導
    高雄流行音樂中心今天晚間正式亮相17公尺高的耶誕樹「金勾TREE」。（高流提供）

    高雄流行音樂中心今天晚間正式亮相17公尺高的耶誕樹「金勾TREE」。（高流提供）

    日夜不同風情 每半小時演出3分鐘燈光秀 展期至明年1月4日

    高雄流行音樂中心（簡稱高流）將於今晚正式亮相十七公尺高的耶誕樹「金勾TREE」，這棵樹位於海景第一排，映襯高流音浪塔、海音館、珊瑚礁群的建築外觀燈光變化，閃耀耶誕氣息的紅綠主題燈色。

    每日下午五點半亮燈

    高流執行長丁度嵐表示，「金勾TREE」是高雄唯一能與黃昏日落與彩霞餘暉相互映襯的耶誕樹，白天、夜晚不同風情，今晚正式點燈，耶誕樹及園區將於每日下午五點半至晚上十一點亮燈，每半小時演出三分鐘「金勾TREE」燈光秀，首場於晚間六點開演，最後一場為十點半，展期至明年一月四日。

    高流聖誕趴 活動滿檔

    《高流聖誕趴》活動不間斷，除了廿、廿一日及廿四至廿八日的「港灣聖誕市集」，還有三大音樂舞台的多元風格演出。「聖誕舞台」廿四日平安夜晚間六點半起，由「163braces」、「理想混蛋 Bestards」及「溫蒂漫步 Wendy Wander」帶來溫暖歌聲陪伴民眾。

    此外，「金勾TREE」周邊的「街頭舞台」安排魔術秀、泡泡秀、小丑雜耍、氣球秀及民俗特技等表演；高雄市立美術館也將於六、七日兩天在戶外廣場舉辦「南方聖誕市集」。

    此外，《AAA 二〇二五》頒獎典禮暨音樂節活動首次移師台灣舉辦，將於六、七日兩天在高雄世運主場館舉辦，因應湧入的人潮，高市府另提供免費接駁車，捷運及台鐵均會配合加開班次；高市府配合大型活動，推出面額五十元商圈夜市優惠券。

