《一年轉型期》屏東禁廚餘養豬 可用動物性廢渣

行政院昨天拍板定案二〇二七年起全面禁止廚餘養豬，轉型期將至明年底，屏東縣政府也宣布，禁用家戶及事業廚餘養豬，但同意動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料養豬；高雄市超前部署自十月二十七日起，全面禁止廚餘養豬，並廢止四座廚餘養豬場再利用檢核許可，全面轉型改餵飼料，連黑豬也有新的配方料。

也開放使用畜禽屠宰下腳料

屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，將串聯全國豬農爭取設立中央蒸煮中心，讓下腳料、廚餘等也能安全使用。

屏東縣副縣長黃國榮表示，屏東縣養豬頭數全國第二多，也是黑豬產業重要基地，全縣有九十五場十四萬餘頭黑豬，縣府將配合中央政策給予業者一年轉型，最後期限為明年十二月卅一日止；並加強培訓養豬場專業特約獸醫師，做好養豬場防疫及通報工作。

屏東縣府環保局長顏幸苑說，屏東已禁止外縣市廚餘進入，縣內每日廚餘經瀝水後約三十公噸，可送往堆肥場約五公噸，剩餘二十五公噸以焚化方式處理。

屏縣黑豬飼養畜牧協會 爭設中央蒸煮中心

方志源說，黑豬要長大一定要餵食動物性蛋白質，可以動物性廢渣及畜禽下腳料搭配豆渣處理，希望能爭取中央蒸煮中心，高危險的廚餘只要高溫蒸煮後就能安全使用，低危險的下腳料直接由養豬戶蒸煮，將與全國養豬業者協調串連向行政院陳情爭取訴求。

高雄已禁廚餘養豬 爭取蓋生質能源廠

高市府表示，高雄市每天產生廚餘約五十噸，加上學校、餐廳賣到外縣市廚餘回流，每天平均增量至六十多噸；環保局多管齊下，加強廚餘去化，推動擴充堆肥場從每天八噸至二十七噸。環保局也向中央爭取興建生質能源廠，預估招商引資五億元，已委託顧問公司展開規劃；並協調畜牧廢水資源化中心每月處理果菜市場一五〇噸生廚餘外，每月增量處理五十噸生廚餘。

