台東南迴驛站營運下滑 挨轟3億打水漂

台東縣府耗資三億元興建「南迴驛站」委託民間經營，開業七年來，營運下滑。（記者黃明堂攝）

台東縣府耗資三億元興建「南迴驛站」委託民間經營，開業七年來，營運下滑，且縣府每年要為停車場養護花費兩百五十萬元；縣議員簡維國質疑「三億元打水漂」。農業處長許家豪允在短期內提出具體改善計畫及檢討報告。

南迴驛站位於南迴公路大武鄉尚武漁港旁，開業之初，櫃位滿滿，遊客川流，但目前遊客稀少，攤商陸續撤櫃。南迴線議員蔡玉玲說，外部環境海岸線長年施工，海岸線變工程圍籬，沿路也沒有大看板，遊客怎會知道，怎會想要進去？內部則租金太貴、抽成高，攤商收入不如預期，逐漸退出。

簡維國指出，縣府花費逾三億元興建，建築外包給業者經營，外部環境卻每年編列兩百五十萬元的養護費，大額投資未達到預期效果；議員黃治維說，外界傳言業者將要退場，凸顯縣府施政規劃有大問題。

農業處將提改善計畫

農業處長許家豪回應，南迴驛站開業之初，營運狀況相當好，但經過疫情衝擊後，遊客數曾出現雪崩式下跌，部分攤商撤出，不過，目前並未聽聞業者要退場。

另外，南迴驛站位於大武地區，存在結構性的問題，其中最明顯的就是營業人力不足。由於難以在當地招募到店員，商家被迫從台東市區找人到大武工作，增加營運難度。業者尋求縣府協助解決相關問題，他也會向議員提出檢討報告與未來藍圖。

