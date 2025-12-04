施工5年 民雄逾83年街屋「一樂酒家」修復

「一樂酒家」建築經修復，可見日治時期與閩南式建築的歷史軌跡。（記者王善嬿攝）

嘉義縣民雄鄉逾八十三年歷史的「一樂酒家」為日治時期木造街屋，一九六七年歇業後，閒置四十七年，二〇一四年被七星藥局買下；七星藥局獲文化部「私有老建築保存再生計畫」補助三三七萬餘元，施工五年修復，昨重新開放，未來將作為居民、研究者可使用的文化場域。

一九四三年更名的「一樂酒家」，提供飲食及陪酒服務，戰後國民政府實施節約政策，酒樓、酒家統一以公共食堂方式管制，需負擔包含筵席稅等高昂稅款，「一樂酒家」一九六六年改名為「杏（幸）花樓」，因經營未見起色而結束營業。

民雄鄉長林于玲、嘉義縣文化觀光局副局長宗金蘋、七星藥局第二代及第三代藥師吳嘉文、吳至鎧父子等昨慶賀竣工，現場有修復紀錄片、主題劇《新娘相》展演等，許多鄉親進屋參觀。

吳至鎧說，建築採雙層街屋形式，屋架罕見混合日治時期「西式桁架」與「閩南式穿斗式構架」，牆面為竹片與五節芒並用的「編竹夾泥牆」，集合無雙窗、旋轉外推窗、橫拉窗、鐵窗花等多種形式窗戶，展現台日文化交融的歷史軌跡；即日起舉辦《重返一樂酒家：未完的宴席》展覽，預約導覽洽「一樂酒家修復工程」臉書粉專。

