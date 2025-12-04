嘉縣總預算386億通過 縣長、副縣長年終刪34萬

嘉義縣政府明年度總預算案經縣議會審議，縣長、副縣長年終獎金遭刪減、縣文化觀光局辦理出國旅展及海外觀光推展經費遭刪除，共刪減一四四萬一千元，凍結案預算共一二〇〇萬元，昨經三讀通過總預算為三八六億二二五五萬九千元。

文觀局海外觀光推展經費110萬全刪

縣議員詹琬蓁表示，縣府行政處編列縣長、副縣長年終獎金二．五個月共八五萬三一二五元，但公務人員依法是領一．五個月年終獎金，因此主張刪除一個月，經審議通過刪減三十四萬一千元；文觀局國外旅費辦理出國旅展及海外觀光推展經費一一〇萬元，經審議全數刪除。

凍結部分如地政處編列重劃區內農水路維護經費、建設處縣鄉道村里道路養護經費、經發處補助嘉義縣工商發展投資策進會經費、文化觀光局辦理文化創新基地營運管理費等。

縣府財政稅務局表示，縣府目前公共債務剩長期負債六〇．二億元，一年以下短期債務已全數清償，明年目標償還長債至少五億元。

嘉義縣明年歲出主要施政項目為教育科學文化支出約一百一十一億元，如辦理少子女化對策計畫、公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫及優化全民運動與賽會環境計畫等；社會福利支出約八十七．九二億元，辦理長照十年三．〇計畫及育有未滿二歲兒童津貼、長照給付等；經濟發展支出約七十八．〇六億元，為縣市管河川及區域排水整體改善計畫、路面改善及路平專案等。

