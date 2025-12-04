綠營徵召選縣長 劉建國：雲林需要改變

民進黨選對會拍板建議徵召立委劉建國（右二）參選2026雲林縣長選戰，前立委蘇治芬（左二）希望雲林鄉親能把縣政交給他。（記者黃淑莉攝）

連任5屆立委 爭取台大醫院虎尾院區擴建等多項建設及經費

二〇二六雲林縣長選戰，民進黨選對會昨天拍板，建議徵召立委劉建再披戰袍，劉建國表示，戰士無選擇戰場權利，他會全力以赴、不怯戰。表態積極爭取國民黨提名的立委張嘉郡說，平常心，也希望未來選舉能陽光正向、不潑髒水、不抹黑。

強調全力以赴 打造幸福城市

劉建國從政近卅年，連任五屆立委，深耕雲林，長期在立院衛環委員會，為地方爭取多項建設經費，其中台大醫院雲林分院虎尾院區擴建工程經費高達一百多億元，還有國家高齡醫學暨健康福祉究中心都是雲林重大建設，總統賴清德上週六到雲林參香祈福及主持虎尾院區擴建工程動土也大力讚賞他。

劉建國說，對於選對會拍板他再次代表黨參選，他不畏戰、不怯戰，他會再次全力以赴，因為雲林不能再等，雲林需要改變。

劉建國指出，根據媒體二〇二五「幸福城市」調查，雲林縣排名最後一名，看到這個結果，雲林鄉親都非常難過，雲林人這麼努力、這麼勤奮，幸福指數不應該是吊車尾，這次他再次承擔起改變的使命，他會全力以赴打造新雲林、創造幸福城市，為雲林開一條新路。

蘇治芬籲鄉親把縣政交給他

中央畜產會董事長、民進黨籍前立委蘇治芬表示，這是一個重擔，很欣慰劉建國承擔下來，他多年在立法院的歷練，政治成熟度大家有目共睹，二〇二六縣市首長選戰對民進黨來說是一場苦戰，尤其雲林，希望他能全力以赴，戰戰兢兢、如履薄冰，提出更好的政策，讓雲林鄉親知道選出不一樣的縣長會展現不一樣的雲林，希望鄉親能把縣政交給他。

對劉建國再戰雲林縣長，張嘉郡說，他平常心看待，希望未來選舉是陽光正向、不潑髒水、不抹黑。雲林縣議會國民黨團總召李明哲表示，劉建國代表民進黨參選不意外，他在雲林山線深耕多年，三年前選過一次，全縣也有一定知名度。

