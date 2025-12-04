新化6日辦萬人焢窯 挑戰世界紀錄

二〇二五甘藷豐年季將於十二月六日在台南新化果菜市場登場，由台灣甘藷產業策略聯盟主辦，今年適逢成立五週年，主題「感恩頭家、扎根食農、地方共榮」，規劃萬人焢窯嘉年華、草地音樂市集與頭家萬壽宴三大活動，邀全民一同體驗食農樂趣，共同挑戰世界紀錄。

台南市長黃偉哲說，甘藷不只是傳統作物，從健康、美味到環保價值都很夯，加工品層出不窮。市府將中央合作持續產業升級，推動台灣甘藷「頂港有名聲、下港有出名」，並成功走向國際市場。

聯盟總召邱木城說，全球尚無「番薯焢窯」紀錄，今年預計吸引超過二萬人，將邀律師與公證單位全程見證，挑戰世界紀錄。焢窯不只是烤地瓜，更是感受土地與食物珍貴的農事教育，「從台灣土地長出來的番薯，就是最道地的台灣味！」

活動報名爆滿，現場將搭出九百多座土窯，從堆窯、生火到烤甘藷，重溫農村智慧。舞台區有精彩表演與草地音樂會。超過一二〇攤「甘甜好市集」集合青農蔬果、甘藷加工品與文創品牌，還有健康篩檢服務，一邊逛市集、一邊認識甘藷百變魅力。活動全面對外開放，附設二〇〇〇車位與接駁專車，適合全家大小一同出遊。晚間壓軸「頭家萬壽宴」席開百桌，邀上千名農民與貴賓，以甘藷入菜共享豐收，象徵農業團結與對農民的敬意。

