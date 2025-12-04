為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新化6日辦萬人焢窯 挑戰世界紀錄

    2025/12/04 05:30 記者洪瑞琴／台南報導

    二〇二五甘藷豐年季將於十二月六日在台南新化果菜市場登場，由台灣甘藷產業策略聯盟主辦，今年適逢成立五週年，主題「感恩頭家、扎根食農、地方共榮」，規劃萬人焢窯嘉年華、草地音樂市集與頭家萬壽宴三大活動，邀全民一同體驗食農樂趣，共同挑戰世界紀錄。

    台南市長黃偉哲說，甘藷不只是傳統作物，從健康、美味到環保價值都很夯，加工品層出不窮。市府將中央合作持續產業升級，推動台灣甘藷「頂港有名聲、下港有出名」，並成功走向國際市場。

    聯盟總召邱木城說，全球尚無「番薯焢窯」紀錄，今年預計吸引超過二萬人，將邀律師與公證單位全程見證，挑戰世界紀錄。焢窯不只是烤地瓜，更是感受土地與食物珍貴的農事教育，「從台灣土地長出來的番薯，就是最道地的台灣味！」

    活動報名爆滿，現場將搭出九百多座土窯，從堆窯、生火到烤甘藷，重溫農村智慧。舞台區有精彩表演與草地音樂會。超過一二〇攤「甘甜好市集」集合青農蔬果、甘藷加工品與文創品牌，還有健康篩檢服務，一邊逛市集、一邊認識甘藷百變魅力。活動全面對外開放，附設二〇〇〇車位與接駁專車，適合全家大小一同出遊。晚間壓軸「頭家萬壽宴」席開百桌，邀上千名農民與貴賓，以甘藷入菜共享豐收，象徵農業團結與對農民的敬意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播