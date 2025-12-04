《全國首例》台南低碳遊 虎頭埤獲國際「碳註銷」證明

虎頭埤風景區完成全台首例「景區旅客碳足跡計算」，並取得國際黃金標準碳註銷證明，代表台南永續旅遊成果與國際接軌。（南市府提供）

台南推3低碳遊程 採低碳運具、在地食材與環保旅宿 碳排降逾4成

台南市政府昨天發表三條全新低碳旅遊遊程，為永續旅遊再創新里程碑，同時宣布虎頭埤風景區完成全國首例「景區旅客碳足跡計算」，並取得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明，代表台南永續旅遊成果正式與國際接軌。

永續旅遊成果 正式與國際接軌

發表記者會由台南市長黃偉哲主持，他表示，旅遊難免產生碳排，重點不在追求零排放，而是在可行範圍內選擇碳排最低的方式。台南率全國之先取得國際GS減碳遊程認證，未來也將持續擴充，讓民眾在「吃在地、玩在地」的過程中自然落實減碳，邀請大家用旅行支持永續。

推動「吃在地、玩在地」 落實減碳

南市觀旅局表示，推出的三條低碳遊程，分別鎖定生態體驗、文創城市探索與特色溫泉文化，全面採用低碳運具、在地食材與環保旅宿，使旅遊碳排大幅下降。虎頭埤、新化與大坑結合生態導覽、太陽能船與香籤製作等活動，讓旅客在兼顧文化與自然體驗的同時，可比一般自駕減少四十六％的碳排。

文創與市區遊程則以古蹟巡禮、安平文化與十鼓互動為主軸，透過高鐵與台灣好行組合，使旅客碳排減少四十％。另結合關子嶺泥漿浴、菁寮無米樂文化與鐵道園區的深度旅行，也能減少四十三％的碳排量，讓旅客以更環保的方式深度認識台南。

觀旅局長林國華表示，虎頭埤成為全台第一個完成景區碳盤查並取得國際黃金標準碳註銷證明的場域別具意義，計算顯示，每位旅客造訪虎頭埤僅產生約〇．三公斤碳排，也證明地方政府結合產官學與民間資源，推動永續旅遊具高度可行性。

業者：推廣綠色旅遊成新主流

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽指出，觀光業每年約占全球碳排量八％，並持續增加，台南的成果意味台灣觀光產業已成功與國際永續市場接軌，未來更可推廣至其他縣市與更多旅行社，讓綠色旅遊成為新主流。

