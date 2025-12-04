為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    綠燈全程閃光 北市府旁「違規」行走

    2025/12/04 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    台北市松高、市府路口行人綠燈一亮就是閃爍狀態。 （記者甘孟霖攝）

    台北市松高、市府路口行人綠燈一亮就是閃爍狀態。 （記者甘孟霖攝）

    民眾綠燈過馬路竟然遭罰！市議員詹為元指出，依照現行《道路交通標誌標線號誌設置規則》，行人號誌綠燈如果為「閃光」狀態，行人就不能再跨入行穿線，不過他現場檢視北市府附近的松高、市府路口，竟是一亮燈就開始閃爍，行人在此路口根本沒有「合法行走」的一秒，他要求市府盡速盤點全市行人號誌，是否還有類似狀況。交通局回應，將全面檢視所有路口，避免全程閃燈情形。

    交通局將盤點所有路口改善

    詹為元表示，最近有民眾在綠燈期間通過斑馬線，卻被警方以「不依號誌指示」開罰五百元，原因在於，依照現行規定，行人號誌的綠燈分成「穩定」與「閃光」兩種顯示狀態。穩定綠燈時，行人可以穿越道路；而閃爍號誌，則是提醒已在道路上的人加快腳步，或停在安全島，這時尚未踏入道路的行人則「禁止跨入」，因此才有綠燈通行民眾仍被開罰的情形。

    他說，實際檢視市府附近的松高路、市府路口的行人號誌，該路口於特定時段採取行人優先時相，但綠燈從亮起的第一秒起就是「小綠人閃爍」，全程無穩定顯示時間，民眾只要踏進行穿線就可能被認定違規；他要求，市府應儘速盤點路口號誌，避免類似情形。

    交通局交控中心主任吳育緯表示，北市各路口行人綠閃時間預設為七秒，但考量各路口轉彎車輛多寡及路口寬度不同，為使行人安全離開路口以維護行人通行安全，行人綠閃時間將根據上述情況適時調整，較大的路口行人綠閃時間會相應延長；將再全面檢視所有路口避免行人綠燈有全程閃燈情形。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播