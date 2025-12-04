北市殯葬回饋條例修正 將擴納5里

由於北市第一殯儀館去年拆除，量能轉移至第二殯儀館，也稱懷愛館，是否擴大懷愛館周邊回饋金引地方關注。（北市民政局提供）

由於北市第一殯儀館去年拆除，量能轉移至第二殯儀館，也稱懷愛館，是否擴大懷愛館周邊回饋金引地方關注。台北市議會法規委員會昨修正《殯葬回饋條例》，進入逐條審查，確定將會從原先半徑一公里擴大回饋金範圍至一．二公里，預計納入信義區黎順里、雙和里、惠安里以及文山區萬盛里、興邦里等五里，並研擬通過後於明年一月一日生效。民政局長陳永德表示，關於回饋金使用規範，許多里長希望鬆綁，不過皆需要先提計畫案，通過後才可支用經費。但議員直言：「講白了，舉辦活動其實是替里長、當地議員增加支持度」。

根據台北市民政局統計，懷愛館去年回饋金約兩千九百萬餘元，今年增加至三千八百萬餘元，成長近九百萬元。法規委員會議員十分關心各里使用回饋金標準，如是否可以發現金、獎助學金應該如何發放等。

請繼續往下閱讀...

議員汪志冰詢問，獎助學金發放標準是否有訂定，像一般申請會要求學校認證、成績達八十分以上等。殯葬處回覆，不得發放現金，而各里使用概況則多用來舉辦活動、發送衛生紙等，經費較多也會建置里內設備或是公共環境設備，甚至會有部分里會扣除里民水費，各戶約可以減免約一百五十元，若無違反條文規定皆可以使用。

議員侯漢廷則表示，若是舉辦園遊會、發放衛生紙、洗衣精等皆是浪費，僅有一小批人拿得到，「發越多錢就是製造更多垃圾」。侯漢廷與議員秦慧珠建議，應該訂定優先順位，如先將回饋金用於繳交水費、清寒獎學金或是協助弱勢家庭與長者等。

另外，議員林亮君對於修正後第三條條文列舉各里，而非明確寫出擴大半徑數字有疑慮，表示若里界調整，將會導致後續發放問題。秦慧珠認為，現在列舉各里是可行方式；議員吳世正說，距離僅是「參考」，不是依據。法務局長連堂凱說明，目前版本無爭議，以文字精簡為主要考量。最終委員會討論無果，決議暫擱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法