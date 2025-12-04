《城市人物誌》聽障柔道國手鄒建生 守護校園30年

木柵高工技工鄒建生（右）榮獲台北市模範身心障礙勞工。圖左為北市副市長張溫德。（記者蔡愷恆攝）

記者蔡愷恆／專題報導

鄒建生，一位自兩歲起便進入無聲世界的聽語障礙者，卻將曾為身障奧運柔道國手的堅毅與力量，融入其長達卅年的校園守護工作中，榮獲台北市一一四年度模範身心障礙勞工。

鄒建生的人生，或許少了聲音，卻從不缺少力量。他曾是身障奧運柔道國手，這份經歷為他注入了超乎常人的體力與意志力。備賽期間，他的日程充實：除了每天早起上班，下班後緊接著進行高強度柔道練習。這需要大量的體力與毅力，一次又一次的磨練，揮灑的不只是汗水，更是他不向命運低頭的回應。柔道場上，他用堅毅與力量與對手對決；在校園裡，他以耐心與巧手，守護著一磚一瓦。

木柵高工技工 對師生展現細膩心思

鄒建生出生在金門軍人家庭，因發燒延誤就醫，兩歲後進入無聲世界。高中畢業後，他被轉介進入台北市立木柵高級工業職業學校擔任技工。這卅年來，他堅守崗位，每日早晨從桃園搭乘火車、再轉捷運，這段跨縣市長途通勤宛如一首陪伴他走過歲月的長歌。

身兼多職 用雙眼旁聽學習新知識

隨著學校人力大幅減少，從卅年前約三十位技工，銳減到現在僅剩他與兩位兼職夥伴，他必須身兼多職，負責水電、木工、割草等所有維修與環境整理，付出更多的時間與體力。他深知科技日新月異，始終提醒自己必須跟上時代，他不僅透過網路教學影片精進修繕技法，更會利用空檔休息時間，在學校機械科、配電科等教室後面旁聽，用「雙眼」吸取新知識。當設備故障時，他會主動請教老師相關原理，並表示當機器恢復功能的那一刻，總讓他特別有成就感。他堅毅地表示：「如果不學，以後我就什麼都不會了」。

他的細膩心思也展現在對師生的貼心照顧上。鄒建生深知除草機巨大的聲響會影響學生上課品質，因此他總是在破曉之際或等到放學鐘聲落下，才默默推著機器開始工作。這份堅持並非他人要求，卻讓人感受貼心。

去年康芮颱風造成校園三十餘棵樹木倒塌、災情嚴重，鄒建生大力協助清理殘局，讓學校得以如期舉辦校慶。他以驚人的毅力，不僅維護著校園的水電、木工與環境，更透過不懈的自學，實踐「活到老，學到老」的工匠精神。

