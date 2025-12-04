北市兒少自殺率攀升 心理師進校園僅15校申請

議員建議大型學校常駐心理師 教局︰配置在功能上形同常駐

日前又發生某高中生墜樓事件，根據衛福部統計，台北市去年十四歲以下自殺通報人次近四千人次。台北市議員許淑華表示，十年間台北市孩子因校園學生問題自殺率提升七倍，然而，台北市教育局僅採用校方申請制，非主動派駐心理師進校園，至今僅十五校申請，且非固定駐點，而是以巡迴方式配置。自殺研究權威、聯醫身心科主任陳映燁表示，注入心理諮商能量進入學校，益於孩童身心健康發展。

許淑華表示，根據衛福部自殺通報統計，台北市十四歲以下每年通報自殺人次、占率持續攀升，自二〇一七年的四〇三人提高到二〇二四年三九九八人，占率則從二〇一七年的一．三％提高到二〇二四年的七．九％。她認為，教育系統保護傘失靈，需要談心的孩子根本沒有即時被接住。

許淑華過往即要求一千人以上國小需進駐一名心理師，現建議研議北市超過千名學生以上的十八所小學，應配置一名常駐心理諮商師；其餘一百廿一所小學因應學校需求，補助心理諮商師費用，「台北市的財源是足夠的，要讓孩子有開心成長的環境」。

教局︰三級輔導、危機介入

教育局則回應，對五十五班以上大型學校配置心理師、社工師等專任專業輔導人員，提供三級輔導與危機介入，功能上已形同常駐心理師。教育局也說，台北市依法建置專任輔導教師外，另同時結合醫療入校計畫，逐年提高補助額度，全額補助經費。

此外，透過落實三級輔導及自殺自傷防制、推動學生校園心理健康促進實施計畫、醫療入校方案、關注高關懷學生，並定期召開跨局處校園學生自我傷害輔導暨專案會議。而北市校園醫療入校服務計畫由學校主動申請後補助，小學部分去年共廿三校，今年共四十校；國高中方面，去年補助八十六校，今年補助九十二校。

醫生︰自殺普遍、年輕化趨勢

陳映燁分析，自殺行為確實有成長，且普遍化、年輕化趨勢，主要原因除了談論死亡不再是「大逆不道」行為，再者，社群媒體的隱私性與封閉性更會鼓勵孩子在家長看不到的空間討論，甚至也會有霸凌狀況。另外，當代孩子在充滿鼓勵環境下長大，如沒有收到正面回饋，可能會「內耗」，認為自己不夠好，長期累積下來則會造成龐大心理壓力。她認為，應該要強化對年輕族群理解，注入心理諮商資源。

求助電話 生命線︰1995 安心專線︰1925

