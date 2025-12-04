為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市兒少自殺率攀升 心理師進校園僅15校申請

    2025/12/04 05:30 記者蔡愷恆、甘孟霖／台北報導

    議員建議大型學校常駐心理師 教局︰配置在功能上形同常駐

    日前又發生某高中生墜樓事件，根據衛福部統計，台北市去年十四歲以下自殺通報人次近四千人次。台北市議員許淑華表示，十年間台北市孩子因校園學生問題自殺率提升七倍，然而，台北市教育局僅採用校方申請制，非主動派駐心理師進校園，至今僅十五校申請，且非固定駐點，而是以巡迴方式配置。自殺研究權威、聯醫身心科主任陳映燁表示，注入心理諮商能量進入學校，益於孩童身心健康發展。

    許淑華表示，根據衛福部自殺通報統計，台北市十四歲以下每年通報自殺人次、占率持續攀升，自二〇一七年的四〇三人提高到二〇二四年三九九八人，占率則從二〇一七年的一．三％提高到二〇二四年的七．九％。她認為，教育系統保護傘失靈，需要談心的孩子根本沒有即時被接住。

    許淑華過往即要求一千人以上國小需進駐一名心理師，現建議研議北市超過千名學生以上的十八所小學，應配置一名常駐心理諮商師；其餘一百廿一所小學因應學校需求，補助心理諮商師費用，「台北市的財源是足夠的，要讓孩子有開心成長的環境」。

    教局︰三級輔導、危機介入

    教育局則回應，對五十五班以上大型學校配置心理師、社工師等專任專業輔導人員，提供三級輔導與危機介入，功能上已形同常駐心理師。教育局也說，台北市依法建置專任輔導教師外，另同時結合醫療入校計畫，逐年提高補助額度，全額補助經費。

    此外，透過落實三級輔導及自殺自傷防制、推動學生校園心理健康促進實施計畫、醫療入校方案、關注高關懷學生，並定期召開跨局處校園學生自我傷害輔導暨專案會議。而北市校園醫療入校服務計畫由學校主動申請後補助，小學部分去年共廿三校，今年共四十校；國高中方面，去年補助八十六校，今年補助九十二校。

    醫生︰自殺普遍、年輕化趨勢

    陳映燁分析，自殺行為確實有成長，且普遍化、年輕化趨勢，主要原因除了談論死亡不再是「大逆不道」行為，再者，社群媒體的隱私性與封閉性更會鼓勵孩子在家長看不到的空間討論，甚至也會有霸凌狀況。另外，當代孩子在充滿鼓勵環境下長大，如沒有收到正面回饋，可能會「內耗」，認為自己不夠好，長期累積下來則會造成龐大心理壓力。她認為，應該要強化對年輕族群理解，注入心理諮商資源。

    求助電話 生命線︰1995 安心專線︰1925

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播