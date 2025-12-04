身障服務44年 竹市蔡梅麗獲終身成就獎

44年始終如一，新竹市蔡梅麗奉獻身障者獲市府頒發終身成就獎，獲獎實至名歸。（記者洪美秀攝）

什麼事能讓人堅持四十四年不變？新竹市投入身心障礙服務四十四年的蔡梅麗昨獲竹市第四屆身心障礙跨專業服務績優人員的終身成就獎，她投入心智障礙者的照顧與服務，從基層到培訓，看著心智障礙者從小孩到大小孩到老小孩，透過陪伴與提供照顧服務，讓心智障礙者獲得照顧與終老，再十天就達法定退休年齡的六十五歲，但她說，會服務到不能服務的一天為止，期為身障者提供各平權的環境與照護。

社會處指出，今年國際身障日的表揚以「城市共感 有你同行」為主題，設有六大類別獎項。其中獲頒「終身成就獎」的蔡梅麗，一九八一年投入身障服務領域，對提升身障者社區服務、促進就業、創新工作、社會參與、推動融合及平權，貢獻良多。四十四年來，她在仁愛社福基金會及華光智能服務中心服務，陪伴許多家長走過照顧壓力與生命低谷。曾有案家動容表示：「梅麗就像是天使般，不只救了我的孩子，也救了我。」

蔡梅麗說，只要服務對象能因自己的努力往前一步，所有付出就值得。也因參與服務改變她的人生，也體驗到這是份迷人又有意義的工作，希望有更多人一起走在助人的道路上。

