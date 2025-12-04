為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    禁廚餘養豬衝擊產業 張善政提3建議

    2025/12/04 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市養豬產業以飼養黑豬為大宗，全市261個養豬場，飼養頭數超過11萬頭。（農業局提供）

    桃市養豬產業以飼養黑豬為大宗，全市261個養豬場，飼養頭數超過11萬頭。（農業局提供）

    我國為防範非洲豬瘟疫情，宣布全面禁止廚餘養豬，轉型期一年，各市縣最晚明年十二月卅一日落實政策，桃園市政府考量此舉將嚴重衝擊桃園黑毛豬產業，昨邀集豬農、養豬協會、農會、飼料公會、肉品市場及相關局處，開視訊會議了解產業意見，市長張善政也向中央提出三項建議，包括啟動離牧補貼、提供飼料轉型補貼、就黑毛豬產業特性研發更適合的飼料配方。

    啟動離牧補貼、飼料補貼、研發配方

    桃市養豬產業以飼養黑豬為大宗，全市二六一個養豬場，飼養頭數超過十一萬頭，其中黑豬就佔了七成、約八萬頭；張善政強調，市府一定會配合中央政策、跟產業站再一起，但也必須要有充足的配套措施。

    桃市養豬協會理事長林承德表示，一年的轉型期太匆促，且改以飼養餵養黑毛豬，在換肉率及成長速度上都不可行，將影響肉質及口感，中央應禁止家戶廚餘餵養豬隻，將可溯源的動物性及事業性下腳料，維持開放給黑毛豬繼續使用。

    此外，豬農近期投資裝設GPS設備及AIoT設備，提供監控廚餘流向及蒸煮數據，但中央宣布禁用廚餘政策，等於設備只使用一年；桃市養豬協會總幹事彭金松表示，GPS的部分中央會全額補助，但AIoT設備只補助一半，這部分希望爭取中央全額補助。

    禁用廚餘也衍生去化問題，尤其龐大的學校營養午餐廚餘，以桃市來說，每天約一八〇噸，團膳業者估計廚餘去化增加的費用，每個學童每餐成本至少要提高三元才能支應，桃園市實施學校營養午餐免費政策，屆時市庫恐要多負擔一億元。

