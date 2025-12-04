醮典不賣葷食 桃園「北台灣最大夜市」提前熄燈

中壢仁海宮廟會市集號稱北台灣最大夜市，傳因違反地用性質、攤販集中區等法規，將提前在十二月七日結束。（記者李容萍攝）

仁海宮200攤商將在12月7日結束 經發局︰未依自治條例申設攤集區 將依法處理

桃園市中壢仁海宮舉辦建宮二百週年祈安五朝福醮慶典系列活動，徵得泰豐輪胎公司提供台一線中華路旁廠區逾二萬坪土地，打造超過二百攤商的廟會市集，號稱北台灣最大夜市，原定營運到年底，傳因違反地用性質、攤販集中區等法規，將提前在十二月七日結束，引發議論；市府經發局官員表示，這是民間廟會活動，近日接獲檢舉後派員稽查，發現廟方未依「桃園市攤販集中區管理自治條例」申設攤集區，將調查釐清詳情並依法規處理。

請繼續往下閱讀...

夜市總經理︰配合廟方13日起茹素行動

據了解，仁海宮廟會市集原規劃經營到今年底，因廟方於臉書粉絲專頁公布提前在十二月七日結束，明天到週日是最後的經營時間，引起網友熱議；夜市總經理吳仕明受訪說，提前結束是為了配合廟方十二月十三到十七日的醮典期間茹素行動。

仁海宮董事長王介禧說，廟方今年初籌辦祈安五朝福醮，遵循傳統習俗，將於壓軸的十二月十三到十七日醮典期間全程茹素，以清心飲食敬天禮地，表達誠敬之意，實踐環保、護生的心念，所以倡議「與媽祖同行，茹素五天」行動，希望邀民眾一起響應。

遊樂設施票券 可使用到12月底

王介禧表示，考量有很多攤位賣葷食，配合福醮期間的茹素行動登場在即，提早於十二月七日收攤，但因遊樂設施的票券可使用到十二月底，所以遊樂設施暫不撤場。

民眾呼可惜︰要把握最後幾天逛

消息傳開，有人直呼可惜地說「要把握最後幾天，好好前往夜市逛一逛」，也有人認為「醮典期間全程茹素，夜市卻有許多攤商販賣葷食的話，確實不恰當」。

吳仕明表示，廟會市集原規劃經營到年底，並於醮典期間全程茹素，讓八成以上販賣葷食的攤商休息一週，廟方則希望市集不休息，改為販售素食，但攤商大多難以配合，才決定要提前結束營業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法