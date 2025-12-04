《全運會》高雄金牌數銳減 市府︰檢視教練聘僱

全運會高雄羽球女子組團體賽獲金牌、也達成三連霸紀錄。（全運會提供）

連五屆減少 議員批教練不足、選手留不住

高雄市代表隊在今年全國運動會勇奪卅五面金牌，金牌數卻是連五屆銳減，議員直指教練不足、選手留不住，市府表示近期將召開跨局處會議，全面檢視教練聘僱情況。

今年全運會、高雄奪得卅五金四十五銀四十九銅，總獎牌數一二九面較上屆一一九面多，但金牌從四十一面狂掉至卅五面，六都僅贏台南。

民進黨籍市議員簡煥宗、何權峰持續質詢高雄體育教練、選手問題，直指整體機制欠妥，導致教練、選手流失出走，衝擊體育成績。

何權峰︰應採全民體育社區化

何權峰舉金牌數為例，今年拿卅五金，卻是從二〇一七年開始、連五屆金牌銳減，凸顯高雄體育發展出了問題，研判與少子化、高雄體育獎勵機制都有關。建議市府，面對少子化的大環境衝擊，應採菁英體育化、全民體育社區化發展，設法增加聘僱教練，但不要只放體育班，而是搭配學校社團巡迴訓練，讓教練有空間發揮，也讓更多有潛力選手有機會獲得訓練。

教育局長︰本週開跨局處會議檢視

高雄市教育局長吳立森說明，高雄教練包括專任、聘任在內共一五五人，針對各方建議，本週將開跨局處會議，全面檢視教練聘僱機制、人數等情況。

何權峰進一步對競賽獎金提看法，表示目前獎金大致鎖定前三名，但部分選手雖只拿到第四或第五，但離前三名不遠，只要加把勁就能奪牌，這就是高雄需要的機會，建議在訓練獎勵補助機制放寬條件。

第四名也獎勵？ 運發局︰盤點財務

運發局長侯尊堯答詢說明，目前高市金牌獎金跟台北一樣都是卅萬元，針對議員建議第四名也獎勵，必須盤點整體財務與計算可能需要的預算額度，才能評估能否調整獎勵措施。

