恆基等3醫院救助 金山財神廟捐百萬

來自北台灣的金山財神廟昨天現身恆春基督教醫院，在地理上及信仰看似毫無交集，卻因一場發生在今年七月二十日恆春夜市的嚴重意外，牽起一段跨越宗教、地域的暖心善緣。這場事故造成八名民眾燒燙傷，周邊的恆春基督教等三家醫院，成功完成救援，財神廟慈善會特別南下捐贈百萬善款及致謝。

當晚意外現場人潮洶湧、動線複雜，救援難度堪稱艱鉅。然而，從第一時間衝進火場的恆春警消、到立即啟動「一級大量傷患應變機制」的恆基，以及提供全力照護的衛福部恆春旅遊醫院、南門醫院，三家在地醫療院所展現了超乎想像的專業與默契。尤其距離事故地僅二十公尺的恆基，醫護人員不分假日主動返院集結近三十人投入救治，讓傷害降到最低，無人殞命，堪稱醫療奇蹟。

財神廟慈善會由理事長郭義彥、秘書長黃湫鑌等十三位核心委員，專程南下恆春基督教醫院（恆基）新大樓，舉行「金山財神廟聯合捐贈儀式」，對事故發生時即刻救援的「恆春醫護英雄聯盟」表達最崇高的敬意與感謝。黃湫鑌感性表示，代表金山財神廟感謝所有第一線救援英雄，讓生命得到保全。這份捐贈，是全體信眾共同的善舉，希望能為每日的艱難任務帶來力量，讓更多人感受到不分宗教的溫暖。

