台東博覽會預算4億 挨批無完整計畫書

台東縣政府明年將舉辦「台東博覽會」，議會不斷質疑東博經費不明，昨天文化處長李吉崇首度說明共含廿八項子計畫、經費四億餘元。因經費龐大，藍綠縣議員輪番炮轟未見完整計畫書，揚言若不提供，絕不予通過。大會主席章正輝裁定縣府必須在週五前送交東博計畫書。

民進黨縣議員簡維國首先質詢李吉崇，要求列出所有東博專案的經費。李吉崇如上答復後，簡維國隨即批評，如此龐大的經費，他曾正式發文要求文化處提供完整資料，但文化處卻僅提供了兩個網站連結敷衍了事。「你這樣是敷衍我，我怎麼去敷衍我的選民」？他進一步質疑，高達數億元的專案，竟然缺乏應有的專責組織架構，連一個專案辦公室都沒有，缺乏負責人或執行長。

國民黨議員董昌華及張全馨嵐先後指出，許多議員都希望文化處能夠提供總經費明細以及所有子項目的計畫書，由於資料缺乏，議會無法履行審查職責。董表示：「我想幫忙，但是在我的良心，認為不應該給你過。」

無黨籍林參天說，東博「節慶品牌」就要花六千萬元、「文創產業」五千萬元，這些計畫的精髓、主軸與價值在哪裡？根本「空洞無味」！王文怡也說，她只知道場館在哪裡，有看到廣告，但要做什麼？一無所知。

議員們對東博會的預算執行及計畫方向存在高度疑慮，大會主席章正輝要求文化處提供資料，讓議員能充分了解計畫內容。處長李吉崇答復說細項還在確認，會在週五前提交資料。

