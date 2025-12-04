彰縣推智慧停車柱 將增至529支

彰化縣和美鎮第一波新增智慧停車柱，設在愛惜路上。（和美鎮公所提供）

彰化縣路邊停車也可以無紙化！繼員林市之後，和美鎮、彰化市也推動智慧停車柱，預計將新增四〇九支，加上員林市已裝設一二〇支，全縣將有五二九支，讓停車也能環保無紙化。

和美鎮公所表示，全鎮第一批新增的智慧停車柱設在和美鎮愛惜路，也就是鎮公所對面停車場與星巴克之間的九格停車格，已從本月一日啟動，預計未來將再增加糖友里麗池公園與活動中心一帶共六十八格，未來全鎮將有七十七格停車格採用智慧停車柱。

交通處指出，員林市已經裝設一二〇支智慧停車柱，彰化市預計明年新增至少三三二支，也就是彰化市將有三成路邊停車都有智慧停車功能，因此，明年全縣將有五二九支智慧車柱，民眾可以用電子支付或是信用卡繳費，或是由超商代收，無紙化也更環保。

而智慧停車柱啟用後，停車收費辦法仍是每小時二十元，收費時段則依照各地公所公布的辦法辦理。

有民眾強調，智慧停車格的周轉率比較高，因為是只要停進去就開始計時，使用人都會抓緊時間，事情辦完就離開，對於部分路段一位難求來說，反而讓用路人更好找停車位。

