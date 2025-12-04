全台最大咖啡曬豆場 週末在日月潭

每年十二月是南投魚池鄉咖啡採收季節，魚池鄉公所本月六、七日將在日月潭向山遊客中心舉辦「日月潭飲食生活節」，屆時將有全台最大咖啡曬豆場，以及農夫市集等，透過湖光山色美景搭配壯觀曬豆場，讓民眾品嘗日月潭精品咖啡與在地農特產。

飲食生活節 向山遊客中心連辦2天

魚池鄉公所表示，日月潭飲食生活節以魚池「三寶加一咖」為主軸，推廣鄉內盛產的紅茶、香菇、蘭花以及咖啡等，此次邀請魚池鄉十四家、南投縣內八家共廿二家咖啡莊園參加，將採摘下來的咖啡果實帶到現場曬太陽，在向山草皮打造最大咖啡曬豆場，舞台區還會有「台灣咖啡沖煮吧」，各咖啡業者將沖泡自家栽培的咖啡豆，讓遊客品嚐並與業者直接互動，了解咖啡種植、生產、烘焙等過程，藉此選購最適合自己的咖啡。

品咖啡、逛農夫市集 還有紅茶講座

另外，除了咖啡曬豆，屆時還有向山飲食書坊與農夫市集，展售魚池紅茶、香菇、蘭花、蔬菜等在地農特產，尤其魚池鄉擁有日月潭得天獨厚的溫濕調節，生產的優質農產可說是農民的驕傲，活動不僅可品嘗咖啡、逛市集，還能參與書坊的紅茶講座，了解魚池紅茶歷史與各品系茶種特色，感受在地紅茶產業與文化。

