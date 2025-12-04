《台中》垃圾車宣傳購物節 司機爆須錄影存證

議員批盧秀燕嫌非洲豬瘟後基層還不夠忙嗎 環局︰未強制要求

台中購物節活動倒數一個月，市議員江肇國三日接獲清潔隊員爆料，市府除下令清潔隊司機在定點收運垃圾時須宣傳購物節外，更要將宣傳購物節錄影存證至少卅秒回傳，痛批市長盧秀燕是嫌非洲豬瘟後基層還不夠忙嗎？對此環保局表示垃圾車與民眾直接接觸，向來都會配合各項政策宣導，但未強制規定要求錄影回傳。

須站在布條前 錄30秒回傳

台中購物節每年自十月廿四日舉辦到十二月廿五日，活動進入倒數一個月，卻爆出市府要求清潔隊司機在定點收運垃圾時，除要打開宣傳購物節的廣播外，清潔隊司機還要站在車體懸掛的購物節布條前，將購物節宣傳廣播錄影卅秒回傳群組證明。

江肇國︰盧只想她的購物節

江肇國痛批，台中市垃圾山愈堆愈高，十月又爆非洲豬瘟，廚餘善後問題狀況百出，包括廚餘全運送焚化爐去化，清潔隊收運垃圾之餘，外加廚餘清運等業務，已讓基層吃不消，「盧市長竟只想著她的購物節」。

江肇國指出，市長盧秀燕從非洲豬瘟疫情爆發第一天就只顧參加台中購物節的宣傳記者會，卻不出席台中市的非洲豬瘟疫情說明會，證明對盧秀燕來說非洲豬瘟、垃圾山、廚餘坑遠不及購物節重要，但在基層為非洲豬瘟善後忙得不可開交之餘，還要求清潔隊司機錄影存證，「嫌基層不夠忙嗎」。

環局︰配合各局處政策宣導

環保局澄清，垃圾車清運垃圾是接觸民眾最廣的管道之一，因此清潔隊幫各局處政令宣導行之有年，已往包括登革熱、消防防火等均有協助宣導，台中購物節也是循往例通知區隊配合宣導，並回報完成狀況配合宣傳項目，多會透過在垃圾車懸掛宣傳布條及播放宣傳音檔廣播等，並無限制或規範同仁一定的回報形式，更未硬性要求須錄影卅秒影像回傳。

