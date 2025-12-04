輪狀病毒疫苗 新北13偏區嬰幼兒免費接種

新北市衛生局擴大補助13個偏遠地區嬰幼兒，免費接種輪狀病毒口服疫苗。（衛生局提供）

秋冬是輪狀病毒好發季節，新北市二〇一九年起逐步補助弱勢家庭及高風險嬰兒接種輪狀病毒疫苗；市長侯友宜昨宣布，即日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北十三個偏遠地區，出生滿六至廿四週嬰幼兒，攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗，預估有八百人受惠。

衛生局局長陳潤秋指出，嬰幼兒感染輪狀病毒會出現嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水症狀，最有效的預防方法是口服輪狀病毒疫苗，但中央尚未納入公費常規提供，完整接種平均費用約四千至六千元，對家庭是一筆負擔。

完整接種費用 約4000至6000元

陳潤秋表示，新北市二〇一九年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病、原住民嬰幼兒、寄養家庭、廿歲以下小爸媽、身心障礙者的子女及早產兒（體重小於一千五百公克）、戒斷症候嬰幼兒、特殊境遇家庭等接種輪狀病毒疫苗，即日起新北市十三個偏遠行政區（瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來），出生滿六至廿四週嬰幼兒，納入全額補助對象，減輕家長育兒負擔。

衛生局提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水污染及體液等途徑傳染，感染嚴重者病程長達十天，經常需要住院治療，預防方法除接種口服疫苗，勤洗手、玩具及生活用品定時清潔消毒，養成良好衛生習慣，可遠離病毒威脅。

