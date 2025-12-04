為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    淡水停水 市府啟動買水、修馬達補償方案

    2025/12/04 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    淡北道路日前施工挖破地下自來水管線，造成淡水區6萬多戶停水多日。圖為相關單位搶修情形。（工務局提供）

    淡北道路日前施工挖破地下自來水管線，造成淡水區6萬多戶停水多日。圖為相關單位搶修情形。（工務局提供）

    開放線上申請 收件延長至下週三 但居民對補償內容不滿意

    新北市政府施作的淡北道路工程十一月廿七日不慎挖破地下自來水管線，造成淡水區約六．六萬戶停水多日，民怨沸騰。市府昨天公布補償方案，補助民眾買水或水塔馬達修繕費用，但部分居民仍不滿意，認為停水期間造成困擾，耗費時間提水、無法洗澡，相關損失難以計算。

    每案狀況不一 侯友宜要求廠商一對一協調

    新北市長侯友宜表示，已在淡水區公所開設專責窗口，受理民眾陳情，並開放線上申請，因每件個案狀況不一，他要求廠商一對一協調，包含商家營業損失，如果大家不滿意，市府可以代位求償。

    市府說明，針對停水受影響的用戶，除了台灣自來水公司提供水費減免，民眾可提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用等憑證，透過線上表單申請補助，或前往淡水區公所專責窗口辦理，收件時間延長至十二月十日（下週三）。

    侯友宜指出，因自來水管線埋在地下九公尺深，施工遭遇挑戰，修復時間較久，這條是淡水主要輸水幹管，若損壞又缺乏備援系統，將造成嚴重的停水狀況，建議台水在淡北道路配置另一條輸水幹管。此外，位於管線末端或高地地區，往往需要二、三天才能把水注滿，目前淡海新市鎮的配水池僅有三．五萬噸容量不足，建議台水未來增設五萬噸配水池，解決管線末端供水不穩問題。

    「我覺得他們還是沒有徹底苦民所苦。」市議員鄭宇恩表示，部分社區至昨日中午進入停水第六天，停水期間民眾額外支出購買飲用水，被迫外食、外宿，相關消費上看一萬元，市府還要求民眾出具單據自行申請賠償，居民有被當二等公民的感覺，建議市府針對民生日常消費計算定額賠償金，每人給予補償才有誠意。

    陳偉杰：有人到外地住宿 應納入補償

    市議員陳偉杰說，民眾五、六天無水可用，造成生活極大不便，有人因提水受傷、到外地住宿，應一併納入補償範圍，商業損失須制定計算準則，盼市府提出更全面完善的補償措施。

    基隆河遭污染停水 汐止公所受理陳情

    另外，基隆河遭油污污染，影響基隆和新北汐止地區用水，汐止區公所也設立窗口受理民眾陳情案；台灣自來水公司針對汐止十二所學校進行水質監測，環保局監控瑞芳上游水質，目前皆無異常。

