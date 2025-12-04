花蓮馬太鞍溪鋼便橋 下月底通車

台9線馬太鞍溪橋鋼便橋施工進度超前，預計明年1月底前通車。 （公路局提供）

進度超前7％ 已完成立柱53.5墩

台九線花蓮馬太鞍溪橋遭九二三堰塞湖洪水沖斷，交通部除興建溪底涵管便道在十月搶通，另外也同步進行鋼構便橋、永久橋工程三管齊下，公路局東區養護工程分局昨指出，馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度已超前七％，明年一月底前通車。

公路局東工分局指出，馬太鞍溪鋼便橋工程施工進度預定四十一％，目前實際四十八％，鋼便橋需立柱七十二墩，已完成五十三．五墩。河床上僅餘位高灘地一．五墩未打設；立柱帽梁及繫梁七十二墩，已完成四十七墩；鋼便橋覆工鈑七十一跨，已完成四十五跨，同步進行既有路面銜接段及路面工程。鋼便橋橋寬十二公尺，經費四．三億元。

花蓮工務段指出，日前受鳳凰颱風及堰塞湖溢流影響，河床抬高、水位上漲及數次河水暴漲，造成水路劇烈改變，影響工程位河床上的鋼立柱工作面施工，臨時水路改道的土石堤也數度遭沖毀，在公路單位建立預警機制下，均能先行完成人員、機具安全撤離，仍影響鋼便橋鋼柱無法施工達八天，協調施工廠商，積極增加人力、機具同步投入施工，目前施工進度已超前。

永久橋年底發包 採200年洪水位設計

交通部次長陳彥伯昨天前往巡視鋼便橋進度，對於進度提前表示肯定，他表示，重建馬太鞍溪橋部份，工程總經費初估約廿四．五億元，由中央全額負擔，永久橋預計今年底完成發包，採二百年洪水位設計，高於水利署一百年重現期，橋面將提高至堤防上方五公尺以上，目前規劃預計明年底前北上線單線雙向通車，二〇二七年底全線完工。

