宜縣推千里眼計畫 阻絕境外廢棄物偷倒

宜蘭縣推動蘭陽智慧千里眼計畫，運用AI科技執法阻絕廢棄物跨境偷倒。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府推動蘭陽智慧千里眼計畫，將在宜蘭重要聯外道路與熱點區域設置高解析度智慧監控系統，透過AI影像辨識與大數據分析監控可疑車輛，期許像是民間信仰「千里眼」般的明察秋毫，阻絕外縣市廢棄物跨境運輸偷倒。

宜蘭縣政府編列二百五十萬元預算，預計明年啟動蘭陽智慧千里眼，在雪隧南端、中橫宜蘭支線思源埡口、南澳鄉澳花村蘇花公路縣界處、蘇花改蘇澳隧道口、五結鄉濱海公路噶瑪蘭大橋南端等地，建置固定式監控系統，另備有六套移動式監控系統機動性作業。

宜蘭縣代理縣長林茂盛昨天指出，蘭陽智慧千里眼建立三道預警防線，第一是建立環保犯罪黑名單，監控系統若發現違規紀錄車輛入境，即時報警監控。第二軌跡溯源蒐證，宜蘭如果發生廢棄物棄置，可經由監控資料回溯關鍵時間點，勾勒出車行路線軌跡。第三是廢棄物智慧辨識，運用大數據AI辨識載運廢棄物車輛特徵，以利案發後查緝。

蘭陽智慧千里眼採全天候科技執法，配合既有檢警環聯合稽查機制，斬斷環境犯罪作業鏈，杜絕廢棄物跨境流竄。棄置廢棄物觸犯廢棄物清理法，最高可處五年有期徒刑，併科一千五百萬元罰金，並沒收或扣押涉案車輛、吊銷駕照。

