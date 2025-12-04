客運保修廠廢水排基隆河 勒令停工

盛星動力公司（國光客運保修廠）長期從廠區內排水溝排放洗車及維修廢污水，流入基隆河，推估每日平均排放約20至30噸，基隆市環保局依法告發並令相關作業停工。 （記者盧賢秀攝）

基隆河八堵抽水站遭油污污染，影響基隆五區及新北汐止十多萬戶用水，中央地方協力追查發現，盛星動力公司（國光客運保修廠），長期從廠區內排水溝排放洗車及維修廢污水，流入基隆河，推估每日平均排放約廿至卅噸廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，基隆市環保局當場依法告發並令相關作業停工。

聯合稽查小組十二月一日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規，該廠因未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第十四條，可開罰六萬至六百萬；且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第卅三條，也可開罰六萬至六百萬，實際開罰金額，待環保局裁量。

環境部水質保護司長王嶽斌補充，環境部也已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源。

國光客運發布聲明表示，盛星公司即遵照基隆環保局告發勒令停工，依規定先停止洗車等相關作業，並將辦理排放廢（污）水處理許可證或簡易排放許可證文件、廢油回收防溢堤措施等改善事宜。

廠長：報請總公司改善設施

盛星動力公司廠長王阿水昨日表示，洗引擎有少量油污，但不會亂排放，沒有溢流出去，環保局到現場稽查時，認為公司的洗車機應要設置廢水處理設施，且在保修廠內有廢油貯油桶，因為容積超過兩百公升，沒有設置防溢堤，以違反水污法開罰。

王阿水說，廠內有專門回收污油，清洗引擎會有少量油污，廠區已經將近廿年，都沒有這樣的情況發生。至於廠內未設防溢堤，已經報請總公司改善。

